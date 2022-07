UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 € , was eine Steigerung von +8,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Analysierendes Institut: UBS Analyst: Will Hardcastle Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG Aktieneinstufung neu: neutral Kursziel neu: 150 Kursziel alt: 150 Währung: EUR Zeitrahmen: 12m

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicherer mit eher schwachen Ergebnissen. Er bevorzugt Munich Re gegenüber Swiss Re und Scor gegenüber Hannover Re./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

