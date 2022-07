Insider-Deals: Insider wissen alles besser – oder auch nicht...

Um FOMO und Fools geht es heute nur am Rande und auch nur, weil sie von denselben Gehirnregionen und Emotionen gefüttert werden, die uns heute beschäftigen, die Deals der Insider.

Man möchte unbedingt dabei sein und kauft, auch wenn man den Kurs eigentlich zu teuer findet. Man hofft und bangt, der Kurs möge weiter steigen. Man setzt also eigentlich auf den „Greater Fool“, den noch Dümmeren, der einem die Aktie irgendwann später einmal zu einem noch höheren Kurs abkauft.

Ask 0,66

Ask 0,66

Ask 0,96

Ask 0,96

Und damit ist nicht etwa der strafbare Insider-Handel gemeint, sondern die Handels-Aktivitäten von Menschen mit besonderer Kenntnis, die Insider genannt werden. Solche Insider-Deals sind normal und kommen recht häufig vor. Und sie finden Beachtung und können bisweilen deutliche Kursausschläge verursachen.

Grund genug für uns, diesem Phänomen mal genauer nachzugehen.

Der Insider

Ein Insider ist jemand aus dem inneren Kreis, jemand der besondere Kenntnisse über die Vorgänge in einem Unternehmen hat. Auf jeden Fall gehören Vorstand und Aufsichtsrat zu diesem Kreis und auch der Steuerberater und/oder Wirtschaftsprüfer, die für das Unternehmen tätig sind, sowie die Anwälte. Dieser Kreis wird noch erweitert um die nächsten Angehörigen dieser Personen und natürlich ihre Mitarbeiter, die im konkreten Fall mit der Materie befasst sind.

Solange die Insider nur besser und früher informiert sind, als alle anderen, ist alles in bester Ordnung. Genau so soll es ja sein. Oder anders gesagt: Würde ich als Aktionär besser informiert sein als dessen Vorstands-Vorsitzender, hätten wir beide ein gewaltiges Problem.

Kritisch wird es erst dann, wenn die gut informierten Insider ihren Wissensvorsprung aktiv nutzen. Zum Beispiel, weil sie Aktien des eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Das ist an sich nicht verboten und auch nicht, wenn Insider dazu Insider-Informationen nutzen. Entscheidend ist der Zeitpunkt. Ist die Insider-Information der Öffentlichkeit, also dem Markt, noch nicht bekannt, dann würde sich der Insider bei ihrer Nutzung einen Vorteil verschaffen. Und das ist strafbar.

Gibt das Unternehmen eine Pressemitteilung heraus und anschließend kauft oder verkauft der Vorstands-Chef die Aktien seines Unternehmens, hat er keinen Informationsvorsprung mehr – und damit handelt er zulässig. Um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit auch wirklich genügend Zeit hat, die Information zur Kenntnis zu nehmen, zu durchdenken und entsprechend zu handeln, wurden zusätzlich noch Karenz-Fristen eingerichtet, innerhalb derer Insider keine Aktien des eigenen Unternehmens handeln dürfen.

Insider-Wissen

Allgemein nimmt man an, Insider hätten einen besseren Durchblick bei ihrem Unternehmen als Außenstehende. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie dieses Wissen auch besser zu nutzen verstehen. Das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, kann auch hier Geltung entfalten.

Wenn sich also der Aufsichtsrat eines Unternehmens mit einer Krisen-Situation befasst und mit dem Vorstand gemeinsam einzuleitende Maßnahmen beschließt, dann sind dies Insider-Informationen. Sowohl die Fakten über die Krise als auch bezüglich der Maßnahmen. Dennoch können die Insider sich auch irren und die Lage falsch einschätzen und dem entsprechend unsinnige Maßnahmen einleiten. Und der Beobachter von außen, der Marktteilnehmer, bewertet die Entwicklung anders; z.B., weil ihm noch weitere Informationen zur Verfügung stehen, die sich zu einem anderen Gesamtbild zusammenfügen.

Für die Frage, ob Insider-Handel strafbar ist oder nicht, ist dabei nicht entscheidend, ob damit ein Gewinn erzielt wird. Es kommt alleine auf die Nutzung der Insider-Informationen an.

Und da sind wir bei der emotionalen Wirkung von Insider-Deals. Denn wir Normalsterblichen haben stets das Gefühl, schlechter informiert zu sein, dass uns etwas entgeht, und wir fürchten uns davor, am Ende als der Dumme dazustehen. Dies ist in gewisser Weise eine spezielle Art von FOMO, nämlich die Angst, etwas nicht mitzubekommen. Daher messen wir Insider-Deals oftmals einen höheren Stellenwert bei, als sie eigentlich verdienen.

*Dieser Text ist ein Auszug aus meinem kostenfreien Geldanlage-Report.*

Jetzt mehr erfahren -> www.geldanlage-report.de/archiv/GAR-Update-090722.html

Die heutige Ausgabe entstand wieder in Zusammenarbeit mit Michael C. Kissig, Value Investor und Betreiber des Blogs iNTELLiGENT iNVESTiEREN.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Die Autoren sind in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars investiert: ---

Weitere Informationen dazu findest Du hier ...

Viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage wünscht Ihnen



Ihr Armin Brack

Chefredakteur Geldanlage-Report

www.geldanlage-report.de