Said Shiripour ehrliche Erfahrungen mit EZFunnels (FOTO)

Berlin (ots) - Die Online-Karriere von Said Shiripour begann im Jahr 2013. In

diesem Jahr war ein regelrechter Boom zu verzeichnen, was Geldverdienen im

Internet betrifft. Er begann mit Affiliate-Marketing, bevor er sein Fachwissen

über digitales Marketing erweiterte, um seine Informationsprodukte anzubieten.



Neben diesem einschlägigen Know-how verfügt Shiripour auch über Kenntnisse in

den Bereichen Markenmanagement und -aktivierung, Trichteroptimierung,

Channel-Marketing und Webinare. Bis heute hat er mehr als 50

Informationsprodukte auf den Markt gebracht. Diese haben zu zusätzliche

Einnahmen für Kunden in Höhe von 58 Millionen Euro und mehr als 100.000 Leads

für mehrere mittelständische Unternehmen sowie Konzerne in Österreich,

Deutschland und der Schweiz

r-und-kleine-alpen-bienen-zr-91524880.html) generiert