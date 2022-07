Artmarket.com Der Artprice 100©-Index steigt 2021 um +36%

Paris (ots/PRNewswire) - Kunst gilt heute weithin als alternative Geldanlage,

die nicht nur hohe Renditen, sondern auch eine geringe Korrelation zu anderen

Finanzanlagen bietet. Investitionen in die größten Künstler (wie Pablo Picasso,

Claude Monet oder Georgia O'Keeffe) können also eine Frage der persönlichen wie

finanziellen Bereicherung sein - solange wir gewisse Marktbesonderheiten wie die

Zeitrahmen für den Verkauf einmaliger Werke und die erheblichen Nebenkosten

berücksichtigen.



Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com: "Wir sind sehr

stolz darauf, mit Artprice seit 25 Jahren eine führende Rolle beim Prozess der

Demokratisierung des Kunstmarktes zu spielen. War er bis Ende des 20.

Jahrhunderts einer elitären Gruppe von Kennern vorbehalten, so ist der

Kunstmarkt heute für eine viel größere Anzahl von Menschen zugänglich. Unsere

Dienste bieten erschwingliche Informationen, die überall ohne Einschränkung

konsultiert werden können und jede Stunde aktualisiert werden. Mit unseren Daten

mit Mehrwert können Kunstprofis und Enthusiasten in aller Ruhe außergewöhnliche

Kunstwerke oder Werke aus Familienbesitz kaufen und verkaufen."