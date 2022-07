Das Jiande Original Landscape Musikfestival 2022 findet in Jiande, Hangzhou statt. Die Veranstaltung, die an einem Sommerabend bei bestem Wetter stattfand, ging erfolgreich zu Ende

Beim Jiande Original Landscape-Musikfestival 2022 wurden die 10 besten Originalmusikwerke vorgestellt, die von einer Expertenjury ausgewählt worden waren. Die Auswahl war das Ergebnis eines sechsmonatigen Prozesses, der mit 325 Bewerbungen begann, aus denen in einer ersten Runde 50 und in einer zweiten Runde 20 ausgewählt wurden. Die endgültigen 10 Gewinner wurden aus den 20 Finalisten ausgewählt. Eine Reihe von Musikern zeigte ihre Zuneigung zu Jiande und seiner einzigartigen Landschaft, indem sie verschiedene Musikgenres von Liedern über die Kreisstadt schufen, darunter Folk, Rap und R&B. Ein Beitrag stach durch seinen Text hervor: „Ich habe von einem Ort namens Jiande und seiner berühmten Landschaft gehört, die Pflaumenblüten fallen, es ist unbeschreiblich, die erstaunliche Schönheit von Daciyan und dem Lovers Tal ..."

Während der Eröffnungsfeier präsentierte der Veranstalter unter dem Motto „Lebenswertes Jiande für gemeinsamen Wohlstand", was in und um Jiande für den interessierten Besucher geboten wird. Die Präsentation enthielt Beschreibungen der 21 Wandertouren in der Region, bei denen für jedes Interesse etwas dabei ist, darunter Touren mit Schwerpunkt auf lokaler Kultur, den touristischen Highlights der Region, Sport, was in Jiande zu tun Spaß macht und was sich dort zu kaufen lohnt. Der Moderator ließ auch einige Minuten lang die Höhepunkte vorhergegangener Veranstaltungen Revue passieren.

JIANDE, China, 11. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Am Abend des 01. Juli fand in der Jiande Aviation Town von Hangzhou die Eröffnungsfeier des 20. China 17℃ Jiande Xin'an River Culture and Tourism Festivals statt, das vom beliebten Zhejiang-Radiosender FM96.8 organisiert wurde und parallel zum Jiande Original Landscape Musikfestival 2022 stattfand. Die poetische Schönheit der Landschaft von Jiande wurde durch die Ausrichtung der Veranstaltung an einem perfekten Sommerabend mit einer leichten Brise unterstrichen.

Das Jiande Original Landscape Musikfestival 2022 findet in Jiande, Hangzhou statt. Die Veranstaltung, die an einem Sommerabend bei bestem Wetter stattfand, ging erfolgreich zu Ende

