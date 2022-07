Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 11.07.2022

Kursziel: EUR12,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 22,10 auf EUR 12,00.

Zusammenfassung:

Am 24. Juni erteilte die Europäische Kommission (EC) die Marktzulassung für Valnevas COVID-19-Impfstoff VLA2001 in Europa. Der Vorabkaufvertrag (APA) zwischen Valneva und der Europäischen Kommission vom November 2021 sah die feste Lieferung von ca. 24,3 Mio. Dosen im Jahr 2022 und eine Option auf weitere ca. 35,7 Mio. Dosen im Jahr 2023 vor. Die Europäische Kommission hatte das Recht, die APA zu kündigen, wenn VLA2001 nicht bis zum 30. April 2022 die Marktzulassung erhielt. Im Rahmen des APAs hatte Valneva ab dem 13. Mai 2022 30 Tage Zeit, um eine Marktzulassung zu erhalten oder akzeptable Maßnahmen zur Nachbesserung vorzuschlagen. Am 19. Mai gab Valneva bekannt, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Einreichung des Zulassungsantrags akzeptiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt konnte Valneva die Marktzulassung innerhalb von 30 Tagen nach dem 13. Mai nicht erhalten, da hierfür eine positive Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA erforderlich war. Diese Stellungnahmen werden auf den monatlichen Sitzungen des CHMPs abgegeben, und die nächste CHMP-Sitzung fand vom 20. bis 23. Juni statt. Die Alternative der Nachbesserung bedeutete Verhandlungen mit der EC und einzelnen Mitgliedstaaten über die VLA2001-Lieferungen. Am 10. Juni erklärte Valneva, dass die vorläufigen, inoffiziellen Mengenangaben der EC nicht ausreichten, um das VLA2001-Programm aufrechtzuerhalten, und dass die Europäer ohne größere Bestellungen keinen Zugang zu dem Impfstoff haben würden. Mehr als 15 % der Europäer über 18 Jahren sind nicht geimpft, und wir glauben, dass eine erhebliche Nachfrage nach einem COVID-19-Impfstoff besteht, der wie VLA2001 auf einer herkömmlichen Technologie wie dem inaktivierten Vollvirus basiert. Inzwischen hat sich die COVID-Inzidenzrate in der EU seit Anfang Juni fast verdreifacht. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Entscheidung überdenken und mindestens 4 Millionen Dosen bestellen werden, was unserer Meinung nach die Fortsetzung des VLA2001-Programms rechtfertigen würde. Da dies weit unter der im APA genannten Menge liegt, haben wir unsere Bewertung des VLA2001-Programms deutlich gesenkt. Gleichzeitig haben wir jedoch die Abzinsungssätze für die Impfstoffprogramme von Valneva gesenkt, um die unseres Erachtens hohe Wahrscheinlichkeit widerzuspiegeln, dass Pfizer, das im vergangenen Monat eine erste Beteiligung von 8,1 % erworben hat, zu gegebener Zeit ein vollständiges Angebot für das Unternehmen abgeben wird. Unser neues Kursziel beträgt EUR12,00 (vorher: EUR22,10). Wir haben das Rating auf Hinzufügen (vorher: Kaufen) herabgestuft.



