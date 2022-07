Vollbild / Quelle / Die iPark-Gelände werden von National Resources LLC gebaut und sind im Besitz des 1988 gegründeten Immobilienunternehmens , das in New York und Connecticut erfolgreich Projekte mit gemischter Nutzung im Wert von über $1 Milliarde USD entwickelt hat und sich auf öffentlich-private Partnerschaften zur Wiederbelebung ehemaliger Industriegelände und Hafengebiete spezialisiert hat. Heute positioniert sich National Resources bei der Planung und dem Bau von gemischt genutzten "iPark"-Geländen im Großraum New York, wobei der Schwerpunkt auf Filmstudios, Lebensmittelherstellung und anderen Industrien liegt. ( Quelle )

Der Mehrheitsführer im US-Senat, Charles Ellis ("Chuck") Schumer, hat eine Pressemitteilung herausgegeben, in der er Zinc8 Energy Solutions Inc. (CSE: ZAIR) auffordert, seine Batterieproduktion auf das ehemalige TechCity-Gelände in Ulster County auszudehnen – einst die weltweite Heimat der Innovation und Geburtsstätte von IBM.

Die Stadt Ulster und die benachbarte Stadt Kingston liegen etwa 90 Minuten nördlich von New York City an der Interstate 87, der Hauptverkehrsstraße zwischen Manhattan und Montreal, der zweitgrößten Stadt Kanadas.

In der Pressemitteilung von Senator Schumer heißt es, dass "die historischen $6 Milliarden USD an Fördermitteln des Bundes, die er im Rahmen des überparteilichen Infrastructure Investment and Jobs Act zur Ausweitung der in den USA ansässigen Batterietechnologien verabschiedet hat, dazu beitragen können, die Zukunft von Zinc8 in New York zu sichern."

Am vergangenen Freitag verkündete Zinc8 Energy Solutions Inc.: "Der Senator hat sich mit dem CEO von Zinc8 Energy Solutions, Ron MacDonald, in Verbindung gesetzt, um die Stadt Ulster als potentiellen Standort für eine Produktionsanlage in Betracht zu ziehen und die Führungsrolle des Staates New York als aufstrebendes globales Zentrum für die Batterieherstellung zu festigen. Der Infrastructure Investment and Jobs Act, der 2021 in Kraft getreten ist, stellt $6 Milliarden USD an Fördermitteln des Bundes zur Verfügung, um die Kapazitäten der US-amerikanischen Batterieforschung und -entwicklung zu erweitern, die inländische Batterieproduktion zu stärken und die amerikanische Lieferkette in einer Branche, die oft auf ausländische Quellen angewiesen ist, zu festigen. Die Maßnahmen und Programme zur CO2-Reduzierung der Biden-Administration und des Staates New York sind für Unternehmen wie Zinc8 von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, führende Lösungen für saubere Energien zur vollen Marktreife zu bringen und gut bezahlte, nachhaltige Arbeitsplätze in der neuen grünen Wirtschaft zu schaffen."

Ron MacDonald, CEO von Zinc8, kommentierte: "Zinc8 prüft potentielle Produktionsstandorte im Nordosten der USA und war von den Standorten und den dazugehörigen Einrichtungen in New York sehr beeindruckt. Die Unterstützung von Senator Schumer für unser Unternehmen und unsere Technologie wird uns bei der Entscheidung über den Standort unserer ersten großen Produktionsanlage sehr helfen."



Klicken Sie auf den obigen Player oder hier, um das Interview mit CEO Ron MacDonald anzusehen.

Die Pressemitteilung von Senator Schumer

SCHUMER DRÄNGT ZINC8 IN EINEM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH MIT DEM CEO, DEN IPARK87, DEN EHEMALIGEN TECHCITY-CAMPUS IN ULSTER, ZUM KÜNFTIGEN STANDORT EINES NEUEN ZENTRUMS ZU MACHEN, DAS BIS ZU 500 ARBEITSPLÄTZE FÜR SAUBERE ENERGIE NACH ULSTER BRINGEN WIRD; DER SENATOR SAGT, DASS DIE HISTORISCHEN FÖRDERMITTEL DES BUNDES ZUR ENTWICKLUNG VON BATTERIEN, DIE ER IN SEINEM INFRASTRUKTURGESETZ VERABSCHIEDET HAT, UNTERNEHMEN DAZU BEWEGEN WERDEN, IN NY ZU INVESTIEREN UND DEN KAMPF GEGEN DEN KLIMAWANDEL VORANZUTREIBEN; SCHUMER ARBEITET ENG MIT NATIONAL RESOURCES, DEM EIGENTÜMER DES IPARK87, ZUSAMMEN, UM HOCHWERTIGE ARBEITSPLÄTZE UND INVESTITIONEN INS HUDSON VALLEY ZU BRINGEN

Zinc8 erwägt Ulster als Standort für seine neue Produktionsstätte; Schumer sagt, dass das ehemalige IBM TechCity-Gelände, das jetzt iPark87 heißt und für dessen Sanierung er hart gekämpft hat, für Investitionen bereit ist.

Nach der Sicherung von Milliardenbeträgen für die Umsetzung von Fördermitteln des Bundes für die Batterieproduktion sowie Forschung und Entwicklung, um die Spitzentechnologie von Unternehmen in New York zu fördern, drängt der Senator darauf, Zinc8 anzusiedeln und die Führungsrolle von New York als aufstrebendes globales Batteriezentrum zu festigen.

Schumer an Zinc8: Die Wahl von Ulster County ist eine Win-Win-Win-Situation: Wiederbelebung des iPark87, Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich saubere Energie und Verstärkung des Kampfes gegen den Klimawandel.

Nachdem er sich erfolgreich dafür eingesetzt hatte, dass die US-Umweltschutzbehörde (EPA) den ehemaligen TechCity-Campus in der Stadt Ulster saniert, rief der Mehrheitsführer im US-Senat, Charles E. Schumer, persönlich Ron MacDonald, den CEO von Zinc8, einem Unternehmen für innovative Batterie- und Energiespeichertechnologien, an, um das Unternehmen zu drängen, seinen Betrieb in Ulster zu expandieren und Hunderte von Arbeitsplätzen im Bereich saubere Energie in das Hudson Valley zu bringen.

Schumer machte deutlich, dass der ehemalige TechCity-Campus in Ulster, der jetzt als iPark 87 bekannt ist, alle Voraussetzungen für die Ansiedlung des nächsten großen Produktionswerks mitbringt, und sagte, dass die historischen Fördermittel des Bundes in Höhe von $6 Milliarden, die er im Rahmen des überparteilichen Infrastrukturinvestitions- und Beschäftigungsgesetzes zur Ausweitung der in den USA ansässigen Batterietechnologien verabschiedet hat, die Zukunft von Zinc8 in New York fördern können.

"Das Interesse von Zinc8 an der Ansiedlung von Hunderten neuer Arbeitsplätze im Hudson Valley auf dem ehemaligen TechCity-Gelände in Ulster County, das jetzt iPark87 heißt, wäre eine Win-Win-Win-Situation. Eine ehemals kontaminierte Asbestdeponie kann wiederbelebt werden und wieder zum Herzstück der Wirtschaft von Ulster County werden, während gleichzeitig eine sauberere, bessere Zukunft geschaffen, der Klimawandel bekämpft und Hunderte von gut bezahlten Arbeitsplätzen geschaffen werden", sagte Senator Schumer. "Ich habe dem CEO von Zinc8, Ron MacDonald, deutlich gemacht, dass ich bereit bin, die potentielle Expansion des Unternehmens im Hudson Valley in jeder Hinsicht zu unterstützen, einschließlich des Kampfes für die Sicherung der historischen Fördermittel des Bundes für die Batterieforschung und -entwicklung, die ich im Rahmen des Zweiparteien-Infrastruktur- und Beschäftigungsgesetzes verabschiedet habe. Die Investition von Zinc8 im Hudson Valley würde New Yorks Führungsrolle als weltweites Zentrum der Batterieherstellung weiter stärken."

Schumer erläuterte, dass Zinc8 auf die Technologie von Flow-Batterien spezialisiert ist, die auf sich regenerierenden Zinkpartikeln zur Speicherung und Weiterleitung von Energie beruhen, und dass das Unternehmen vor kurzem danach gestrebt hat, seine Bemühungen in Richtung Kommerzialisierung auszuweiten. Der Senator erklärte, dass Zinc8 nun möglicherweise New York ins Auge fasst, um seine Produktion mit einer Multi-Millionen-Dollar-Investition zu skalieren, die die Bemühungen zur Wiederbelebung des ehemaligen Wirtschaftszentrums von Ulster County verstärken und gleichzeitig das Hudson Valley und die breitere Region Upstate New York als weltweit führend in der Technologie für saubere Energie bekannt machen würde. Schumer sagte, dass Batterien und Energiespeicher aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken seien, da sie alles von Mobiltelefonen bis hin zu Elektrofahrzeugen mit Energie versorgen. Leider wurde ein Großteil der Herstellung dieser wichtigen Technologie ins Ausland verlagert, was das Land anfällig für Unterbrechungen der Lieferkette macht, die die Kosten für die arbeitenden Familien in die Höhe treiben und die Arbeitsplätze und die nationale Sicherheit in den USA gefährden können. Schumer erklärte, dass die Ausweitung der inländischen Fertigung von Batterietechnologie, wie er sie bei Zinc8 in Ulster angeregt hat, für die Zukunft Amerikas von wesentlicher Bedeutung ist.

"Wir danken Senator Schumer für seinen unermüdlichen Einsatz für die Sanierung des ehemaligen TechCity-Geländes und seine Rückkehr zu seinem Status als wirtschaftliches Zentrum von Ulster County. Während wir daran arbeiten, neue Unternehmen an den Standort zu holen, war Senator Schumer eine unschätzbare Ressource für uns, und wir sind begeistert von der Aussicht, dass Zinc8 als bahnbrechendes Unternehmen an der Spitze unserer sauberen Energiezukunft bis zu 500 neue Arbeitsplätze in die Region bringt", sagte Mike Oates, Präsident und CEO der Hudson Valley Economic Development Corporation.

"Vom ersten Tag an war Senator Schumer mit uns an vorderster Front bei der Wiederbelebung des ehemaligen IBM-Geländes, um ihm seinen rechtmäßigen Platz als schlagendes Herz unserer wiederbelebten und neu gestalteten Wirtschaft im Ulster County zurückzugeben", sagte County Executive Pat Ryan. "Dank unserer langjährigen Partnerschaft mit Senator Schumer und seiner energischen Fürsprache bei der Zusammenarbeit mit uns, der EPA und National Resources bei der Sanierung dieses Geländes kann iPark87 nun ein Zuhause für Zinc8 und andere Unternehmen werden. Wir freuen uns über die Möglichkeit, mehr als 500 Arbeitsplätze im Bereich der sauberen Energie in unsere Region zu bringen, und erwarten, dass als Ergebnis unserer Arbeit Tausende weitere entstehen werden."

Schumer kämpft schon seit langem für die Wiederbelebung des ehemaligen TechCity-Geländes. Im Juli 2021 besuchte Schumer persönlich das asbestverseuchte TechCity-Gelände und forderte die US-Umweltschutzbehörde (EPA) auf, den ehemaligen Wirtschaftsmotor von Ulster County, der 30 Jahre lang Sitz von IBM war, vollständig zu sanieren und zu restaurieren. Nach seinem Besuch kaufte Natural Resources das Gelände vom früheren Eigentümer. In diesem Monat erzielte das Unternehmen nach Schumers Fürsprache eine Vereinbarung mit der EPA über die Beseitigung der Asbestberge und gab damit grünes Licht für die Ansiedlung Tausender neuer Arbeitsplätze und Unternehmen auf dem Gelände.

Schumer erklärte, dass eines dieser potentiellen Unternehmen Zinc8 ist, das Batterietechnologie unter Verwendung von Zink und Luft als Kraftstoff herstellt. Schumer sagte, dass dieses einzigartige Zink-Luft-Energiespeichersystem das Ziel hat, im Jahr 2023 ein zertifiziertes kommerzielles Produkt auf den Markt zu bringen, und dass diese hochmoderne Batterietechnologie perfekt mit seiner Arbeit zur Erweiterung der Batteriespeicherkapazitäten im Rahmen des Zweiparteien-Infrastrukturgesetzes zusammenpasst. Das Infrastrukturinvestitions- und Beschäftigungsgesetz sieht $6 Milliarden an Fördermitteln des Bundes vor, um die Kapazitäten der US-amerikanischen Batterieforschung und -entwicklung zu erweitern, die inländische Batterieproduktion zu stärken und die amerikanische Lieferkette in einer Branche, die oft auf ausländische Quellen angewiesen ist, zu verbessern. Dieser Vorstoß geht auch mit anderen Bemühungen einher, die Senator Schumer in ganz New York zur Förderung der Batterieproduktion unternommen hat. So hat er unter anderem dafür gesorgt, dass der New Energy NY Vorschlag der Binghamton University in die Endrunde der EDA Regional Challenge aufgenommen wurde, bei der es um zweistellige Millionenbeträge für Bundesinvestitionen zur Schaffung eines Zentrums für Batterieforschung und -produktion im Southern Tier und der weiteren Region Upstate New York geht. Schumer, der Präsident der Binghamton University, Harvey Stenger, und Dr. Stan Whittingham, der 2019 den Nobelpreis für Chemie für seine Arbeit an der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien erhiellt, haben kürzlich eine gemeinsame Stellungnahme zur Bedeutung der Förderung der Batterietechnologie für die Zukunft Amerikas verfasst.

Im April wurde Zinc8 bei der 2022 PropTech Challenge des Real Estate Board of New York ("REBNY") als "Best-in-Class"-Lösung in der Kategorie Energiespeicherung ausgezeichnet.

Freie Übersetzung aus dem Englischen / Quelle: schumer.senate.gov

Über Senator Chuck Schumer

«Der Erfolg setzt voraus, dass Wissenschaft, Industrie und Regierung zusammenarbeiten. Wir haben uns zusammengeschlossen, um dies umzusetzen.» (Senator Chuck Schumer)



Vollbild / US-Senator Chuck Schumer / Quelle

Chuck Schumer ist seit dem 20. Januar 2021 Mehrheitsführer im Senat ("Senate Majority Leader"). Der Mehrheitsführer ist der wichtigste Vertreter seiner Partei im Senat und gilt als das mächtigste Mitglied des Senats. Schumer, der der Demokratischen Partei angehört, ist der dienstälteste Senator der USA aus New York, ein Amt, das er seit 1999 innehat. Im Jahr 2016 wurde Schumer von den Bürgern New Yorks wiedergewählt und gleichzeitig von seinen Kollegen zum Vorsitzenden des Demokratischen Ausschusses des US-Senats gewählt – das erste Mal, dass ein New Yorker Senator diese Position innehatte.

Senator Schumer setzt sich seit langem auf Bundesebene dafür ein, Elektrofahrzeuge erschwinglich zu machen, die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge auszubauen und die Fertigung in den USA zu stärken. Im Oktober 2019 stellte Schumer seinen Vorschlag "Clean Cars For America Climate Proposal" vor, der den Übergang zu CO2-freien Fahrzeugen bis Mitte des Jahrhunderts beschleunigen soll, indem er saubere Autos und Ladeinfrastruktur für alle Amerikaner zugänglich und erschwinglich macht und gleichzeitig in die heimische Fertigung von Elektrofahrzeugen und Batterien investiert, um sicherzustellen, dass die USA in dieser Branche weltweit führend sind.

Ehemaliges IBM-Gelände beginnt neues Kapitel als iPark 87



Vollbild / Quelle: "IBM, Ulster County’s largest employer came – and went" (2021)

Wie im Juni 2022 angekündigt: "Die Ulster County Economic Development Alliance (UCEDA) hat einen wegweisenden Kauf- und Verkaufsvertrag genehmigt, um die Sanierung des ehemaligen IBM-Geländes voranzutreiben. National Resources wird nun mit umfangreichen Investitionen in Höhe von über $200 Millionen beginnen, um das Gelände zu revitalisieren und es für ein erhebliches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort zu positionieren... In den kommenden Wochen und Monaten planen National Resources und Ulster County bahnbrechende Ankündigungen zu künftigen Mietern und zur Sanierung des Geländes. County Executive Pat Ryan hat die Revitalisierung des Geländes zu einer der wichtigsten Säulen seiner Administration gemacht. Nachdem das Gelände jahrzehntelang leer stand, werden nun weitere Fortschritte erzielt."

Ulster County Executive Pat Ryan sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Start des iPark 87 offiziell machen und feiern können. Mit bewährten Partnern wie National Resources bin ich zuversichtlich, dass dieser Standort eine glänzende Zukunft hat, und ich setze mich dafür ein, dass jeder einzelne Einwohner unseres Bezirks davon profitiert, wenn es als Zentrum der neuen wirtschaftlichen Zukunft unseres Bezirks wieder zum Leben erweckt wird. Diese Vereinbarung ist ein gewaltiger Schritt zur Verwirklichung der kühnen Vision, die wir in unserer Strategie "Ulster 2040" skizziert haben. In den kommenden Wochen werden wir weitere spannende Details über künftige Pläne und Mieter bekannt geben... bleiben Sie also dran!"

Joseph Cotter, Präsident von National Resources, sagte: "National Resources freut sich auf die Umgestaltung dieses Campus, auf die die Einwohner von Ulster County schon lange gewartet haben. Sobald die Schließung abgeschlossen ist, erwarten wir, dass wir uns schnell um die verbleibenden Umweltprobleme kümmern und baldige Mieter bekannt geben können, die hochwertige Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivität an diesen wichtigen Standort zurückbringen werden.

Mike Oates, Präsident und CEO der Hudson Valley Economic Development Corporation, sagte: "Der Erwerb des ehemaligen IBM-Geländes durch National Resources ist eine erstaunliche Leistung für Ulster County, die dieses lange brachliegende Gelände zu einem der wichtigsten Standorte für die wirtschaftliche Entwicklung im Staat New York macht. Ein besonderer Dank geht an County Executive Ryan und sein Team für all ihre Bemühungen, dies Wirklichkeit werden zu lassen. Ich freue mich auf viele aufregende Ankündigungen, die noch folgen werden, während sich die Mieter für den iPark 87 bewerben."



Klicken Sie auf den obigen Player oder hier, um das Video anzusehen. / Quelle: www.ipark87.com

"Wir können ein nationales Zentrum für Batterie-Innovation, Fertigung und Arbeitskräfteentwicklung werden", sagte M. Stanley Whittingham, Binghamtons angesehener Professor, Forscher und Nobelpreisträger für Chemie 2019 für die Erfindung der Lithium-Ionen-Batterie. "Wir wissen, dass wir mit Initiativen wie unseren BatteryNY- und NENY-Programmen und den Technologie-Initiativen, die Senator Schumer in seinem USICA-Proposal vorschlägt, die Produktion in die USA zurückbringen können, wir können Arbeitsplätze zurückbringen und wir werden dazu beitragen, dass die USA wieder weltweit führendend bei Batteriespeichertechnologien sowie für alle Arten von fortschrittlicher Fertigung werden." (Quelle)

Neue Energie NY (NENY)

"Einrichtung eines nationalen Zentrums für Batterie-Innovation, Fertigung und Arbeitskräfteentwicklung in Upstate New York"



Vollbild / Quelle

Das von der Binghamton University geleitete NENY-Projekt bringt eine solide Koalition verschiedener Partner aus dem akademischen, gemeinnützigen und staatlichen Bereich zusammen.

ENERGIESPEICHER-INNOVATION: "Das Projekt wird den Bundesstaat New York zur ersten Adresse für die Realisierung von Energiespeichertechnologien und Start-ups machen, von der Prototypenentwicklung über die Skalierung bis hin zur Fertigung. Neben der Nutzung und Ausweitung bestehender erfolgreicher Programme werden neue Programme zur Unterstützung von Proof-of-Concept, zur Beschleunigung neu entstehender und ausgereifter Start-ups sowie zur Entwicklung neuer Inkubationsmodelle und -einrichtungen entwickelt."



Klicken Sie auf den obigen Player oder hier, um das Video anzusehen.

"Innerhalb von NYS [New York State] ist in Broome County und dem umliegenden Southern Tier ein Zentrum entstanden, das durch beispiellose Initiativen der NYSERDA, bahnbrechende F&E- und Konsortialbemühungen an der Binghamton University unter der Leitung des Nobelpreisträgers 2019, M. Stanley Whittingham, und den 2017 von der Binghamton University und den Koalitionsmitgliedern NY-BEST und IncubatorWorks ins Leben gerufenen NYSERDA Southern Tier Clean Energy Incubator (SCI) katalysiert wurde, der 45 US-amerikanische und internationale Unternehmen bedient hat. Ein bemerkenswerter SCI-Kunde, iM3NY, baut eine Gigafabrik für Lithium-Ionen-Batterien in qualifizierten bundesstaatlichen "Opportunity Zones" in Endicott, NY, die in den nächsten 5 Jahren voraussichtlich mehr als 1000 neue direkte Arbeitsplätze schaffen wird. Es wird erwartet, dass die Inbetriebnahme der Gigafactory auch zu regionalen Verträgen mit verschiedenen OEMs und Unternehmen in der Batterielieferkette sowie zur Expansion verschiedener Unternehmen in der Lieferkette in der Region führen wird. Mit der Unterstützung der EDA wird New Energy NY diese Möglichkeiten nutzen und die vorhandenen Ressourcen in ganz NYS einsetzen, um ein international wettbewerbsfähiges Innovationscluster für Energiespeicherung aufzubauen, das durch die unten beschriebenen Projekte gestärkt wird... 5. Speicher-Beschleunigung: Das Projekt wird NYS als die erste Adresse für die Realisierung von Energiespeichertechnologien und Start-ups vom Prototyping über das Scale-up bis zur Fertigung etablieren. Für die Technologieentwicklung im Frühstadium wird das Projekt den Technologiebeschleuniger XCEED der Universität Binghamton mit der SUNY Startup Summer School (S4) zusammenführen, um umfassende Kundenentdeckungs- und Startup-Schulungen mit Prototyping- und Testkomponenten anzubieten, die zur Gründung von finanzierbaren speicherbezogenen Startups führen. Reifere Startups werden durch einen von The Clean Fight NY bereitgestellten Beschleuniger in der späteren Phase kanalisiert, um sie zur Produktionsreife zu führen und Pilotstandorte, Produktions- und strategische Partner sowie Investoren zu finden... Die letzte Komponente des Projekts wird sich mit der Tatsache befassen, dass Batterietechnologien von nationalem Sicherheitsinteresse sind und möglicherweise Exportkontrollvorschriften unterliegen, die eine ausländische Einflussnahme verhindern. Wir werden Anleitungen, ein Zertifizierungsverfahren und Finanzmittel für qualifizierte Gründerzentren bereitstellen, um neue Einrichtungen zu entwickeln oder bestehende Einrichtungen zu modifizieren (Einteilung, Überwachung, Kontrolle) und den Betrieb zu unterstützen, um exportkontrollierte F&E zu ermöglichen." (Quelle)



Klicken Sie auf den obigen Player oder hier, um das Video anzusehen. / Quelle: www.newenergynewyork.com

