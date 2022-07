Die Corona-Pandemie hat bei Beyond Meat ganz klar ihre Spuren hinterlassen, nach einem Eröffnungskurs bei 46,00 US-Dollar konnte zeitweise ein Niveau von 240,00 US-Dollar erreicht werden, bis Sommer letzten Jahres schwankte die Aktie zwischen den Kursmarken von 48,18 und 240,00 US-Dollar grob seitwärts. Diese Spanne wurde aber wenig später zur Unterseite aufgelöst und brachte Verlust an rund 20,00 US-Dollar hervor. Aber genau in diesem Bereich zeichnen sich durchaus ein hoffnungsvoller Boden und eine mögliche Trendwende ab. Ein Investment in das Papier könnte wegen der wieder anziehenden Nachfrage durchaus eine Überlegung wert sein, das Risiko bleibt aber vergleichsweise hoch zu bewerten.

Hohes Risiko

Der Bereich um 20,00 US-Dollar zeigt ein erhöhtes Interesse der Investoren, oberhalb der Kursmarke von 35,75 US-Dollar könnte durchaus eine Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Kursverluste starten und für weitere Zugewinne an 47,44 und darüber an die Märzzwischenhochs bei 53,47 US-Dollar sorgen. Etwaige Rücksetzer finden dagegen um 27,19 US-Dollar erste Unterstützungen vor, scheitert die Aktie mit einer Stabilisierung in diesem Bereich, müssten sogar noch einmal Abschläge auf die Jahrestiefs bei 20,50 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.