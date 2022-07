Defiance Silver: Alle negativen Faktoren eingepreist!?

Schwach, schwächer, Silber! Die Notiz für das Edelmetall ist deutlich unter die 20-Dollar-Marke gefallen. Rein technisch sollte es nun langsam zu einer Bodenbildung kommen, da wohl alle negativen Nachrichten (Rezession, Inflation, Zinsen etc.) eingepreis sein müssten und die ersten Produzenten wohl mit ihrem Betrieb kein Geld mehr verdienen.

Auch bei der Aktie von Defiance Silver (0,26 CAD | 0,20 Euro; CA2447672080) sollten inzwischen alle negativen News drin sein. Sie war zuletzt heftig unter Druck geraten und fiel auf ein Mehrjahrestief. Zum einen war hierfür der Silberpreis verantwortlich. Zum anderen aber meldeten die Kanadier ungewöhnliches von ihrem Zweitprojekt Tepal in Mexiko. So seien Mining-Rechte an der Gold-Kupfer-Liegenschaft illegal an einen Dritten übertragen wurden. Das klingt sehr ungewöhnlich und dürfte selbst in Mexikos bunter Bergbaugeschichte einmalig sein.

Der Ausverkauf bei der Aktie dürfte übertrieben sein. Denn zum einen ist Tepal „nur“ das Zweitprojekt von Defiance Silver. Im Fokus steht weiterhin das Silberprojekt San Acacio in der mexikanischen Provinz Zacatecas, von dem wir laufend Bohrergebnisse erwarten. Zum andere geht das Unternehmen mit spezialisierten Kanzleien gegen diese Übertragung von Eigentumsrechten vor und ist optimistisch, hier juristisch den Erfolg davon zu tragen. Auf dem aktuellen Niveau scheinen diese Negativ-Nachrichten jedenfalls eingepreist zu sein und die Aktie zeigt eine erste Bodenbildung.

Aktieninfo Defiance Silver

Börsenkürzel (TSX.v) | ISIN: DEF | CA2447672080

Aktienkurs: 0,33 CAD | 0,24 Euro

Börsenwert: ca. 85 Mio. CAD

Anzahl Stücke (voll verwässert): 257.113.796

Davon Options/Warrants: 7.416.792 | 29.470.286

Cash-Position: rund 14 Mio. CAD

Anteilseigner: Management & Insider (ca. 10%), Navigator/Breakaway Strategic Resource Fund (ca. 20%), weitere Institutionelle Investoren (ca. 15%)

