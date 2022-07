NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht eine zunehmende "Appetitlosigkeit" der Privatanleger bei Börsengeschäften wegen des sich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Davon sei Flatexdegiro stärker betroffen als andere Online-Broker, schrieb Analyst Panos Ellinas in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte nahm deshalb die Bewertung der Flatexdegiro-Aktie mit "Underweight" und einem Kursziel von 8,80 (aktueller Kurs: 9,39) Euro auf.

Wegen der schwindenden Lust der Privatinvestoren am Trading könnte sich die enorm hohe Abhängigkeit des Unternehmens von volatilen Transaktionserlösen als zweischneidiges Schwert erweisen, glaubt Ellinas. Dabei werde der Großteil des Volumens in drei kontinentaleuropäischen Ländern generiert, die unweigerlich den aktuell schwierigen makroökonomischen Bedingungen ausgesetzt seien.