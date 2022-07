--------------------------------------------------------------

Mehr Informationen

https://ots.de/OuWPL8

--------------------------------------------------------------



Dortmund (ots) - Einfacher, stärker, günstiger: Im Sinne ihrer Kunden und

Vermittler hat die Continentale Sachversicherung ihre KuBuS

Betriebshaftpflicht-Versicherung überarbeitet. Das Produkt ist jetzt nicht nur

einfacher aufgebaut, sondern hat durch neue wie verbesserte Leistungen auch noch

mehr Power. Trotz dieses Leistungsplus konnten die Beiträge für viele

Betriebsarten gesenkt werden.





Voller Schutz in jeder Tarif-VarianteVon der XL- über die XXL-Option bis zum neuen TOP-Schutz: Unabhängig von dergewählten Tarif-Variante erhält der Kunde dank einheitlicher Deckungsinhaltestets den bestmöglichen Schutz. Den Unterschied machen nun die verschiedenenDeckungssummen aus. Diese liegen bei 3, 5 oder 10 Millionen Euro. Den TOP-Schutzmit 10 Millionen Euro gibt es jetzt sogar für nahezu alle Betriebsarten."Durch den neuen Aufbau bekommen unsere Kunden jetzt schon in der XL-VarianteTop-Leistungen mit einer Spitzenposition im Markt. Dadurch erhalten sie stetsden bestmöglichen Schutz", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Produktmanagementund Versicherungstechnik Komposit im Continentale Versicherungsverbund. "Auchdie Vermittler profitieren. Denn die übersichtlichere Struktur des Tarifsvereinfacht ihnen die Beratung der Firmenkunden."20 neue Leistungen für alle KundenIn jeder Tarif-Variante erhält der Kunde zudem verbesserte sowie 20 neuaufgenommene Leistungen. Auf Wunsch des Kunden unterstützt die KuBuSBetriebshaftpflicht-Versicherung zum Beispiel nachhaltigen Schadenersatz. Liegtetwa ein Totalschaden vor, erstattet die Continentale auf Wunsch des Kunden dieMehrkosten für eine Reparatur. Zudem zahlt sie bei Reparaturen Mehrkosten fürMaterialen und Produkte, die mit bestimmten Siegeln ausgezeichnet sind. Diesemüssen im Rahmen der ISO 14020-14025 zertifiziert sein. Das sind unter anderemdie Siegel "der Blaue Engel," das Fairtrade-Siegel, das EU Ecolabel, dieFSC-Zertifizierung für nachhaltige Waldwirtschaft und die Zertifizierung durchdie Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.Günstigere Beiträge für zahlreiche Gewerbe-ZweigeDie starken Leistungen bekommt der Firmenkunde jetzt zu einem besondersgünstigen Preis. Die Beitragssätze und Mindestbeiträge haben sich bei mehr als130 Gewerbe-Zweigen deutlich reduziert. Dazu zählen unter anderem Friseure,Bäckereien, Maler, Installateure und Hochbaubetriebe.Kostenorientierte Kunden können ihre Beiträge außerdem durch einen flexibelvereinbarten Selbstbehalt weiter reduzieren. Diesen können sie imKuBuS-Gewerbegeschäft tarifübergreifend zwischen 0, 250, 500 oder 1.000 Eurowählen. Dadurch sichern sie sich einen Beitragsrabatt von bis zu 15 Prozent.Neue Verkaufsunterlagen und Infos für VermittlerUm Vermittlern die Beratung ihrer Kunden weiter zu erleichtern, hat dieContinentale eine neue Verkaufswelt für Firmenkunden geschaffen. Darin werdenunter anderem insgesamt acht Zielgruppen branchenspezifisch angesprochen.Alle Unterlagen sowie weitere speziell für sie aufbereitete Infos finden freieVersicherungsvermittler unter https://makler.continentale.de/betriebshaftpflichtÜber die Continentale Sachversicherung AGDie Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen des ContinentaleVersicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken desVersicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform derObergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wieim gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,8 Millionen Verträgeund erzielt Beitragseinnahmen von rund 549 Millionen Euro. Als breitaufgestelltes, mittelständisches Unternehmen gehört sie zu den festen Größen aufdem deutschen Markt der Schaden- und Unfallversicherung. Von derKraftfahrtversicherung über die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- undInhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sie Lösungen fürprivate und gewerbliche Kunden. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.continentale.de .Pressekontakt:Roya Omid-Fardstv. Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-1208mailto:presse@continentale.dehttp://www.continentale.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/5270166OTS: Continentale Versicherungsverbund