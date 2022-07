Mit ihrer Finanz-App rubarb wollten die Scholz-Neffen Fabian und Jakob Scholz die Geldanlage demokratisieren. Doch es kam ganz anders: Das Fintech ist zahlungsunfähig. Zuerst berichtete darüber das Handelsblatt.

Die Neffen des Bundeskanzlers hatten mit rubarb eine Finanz-App entwickelt, mit der Anleger mit Microinvestments oder Sparplänen automatisch in ETFs investieren konnten. Beispielsweise konnten Kreditkartenzahlungen automatisch aufgerundet werden. Das so angesparte Geld wurde anschließend nach vorher festgelegten Kriterien in ETFs investiert.