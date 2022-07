Wirtschaft Wirtschaft fürchtet wegen Gasnotstand Betriebsschließungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft fordert einen Rettungsschirm für den Fall, dass Gaslieferungen aus Russland ganz ausbleiben sollten und in Unternehmen die Produktion eingestellt werden muss. "Bleibt Nord Stream 1 leer, droht die teilweise oder komplette Einstellung der Gaslieferung an viele Betriebe. Dann steht die Produktion in diesen Unternehmen still", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Peter Adrian, der "Welt" (Dienstagausgabe).



"Notwendig ist daher nicht nur eine rasche Ausdehnung der Notfallzahlungen für Unternehmen mit extrem hohen Energiepreisen, sondern auch ein Konzept für Überbrückungshilfen im Falle von faktischen Betriebsschließungen", so Adrian. An diesem Montag haben turnusmäßige Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 begonnen, sie dauern in aller Regel zehn Tage.