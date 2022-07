Politisches Engagement für die Zukunft der HABA FAMILYGROUP Ministerpräsident Dr. Markus Söder übergibt Förderbescheid (FOTO)

Bad Rodach (ots) - Die HABA FAMILYGROUP wird am Standort Bad Rodach einen zwei-

bis dreistelligen Millionenbetrag investieren. Das Familienunternehmen hat eine

neue Standortstrategie auf den Weg gebracht, die das Land Bayern mit einem

Investitionszuschuss in Höhe von 2,3 Millionen Euro fördert.



"Bayern ist das Land der Mittelständler und Familienunternehmen. Sie sind

heimatverbunden, schaffen Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen. Darum

fördern wir die Investition der HABA FAMILYGROUP in Bad Rodach mit 2,3 Mio. EUR.

Hier entsteht tolles und nachhaltiges Holzspielzeug für unsere Kinder", so

Ministerpräsident Dr. Markus Söder bei der Übergabe des Förderbescheids an

Sabine Habermaass, Geschäftsführende Gesellschafterin und Tim Steffens, CEO.

"Wir freuen uns, dass das Land Bayern uns bei unseren Zielen unterstützt,

nachhaltiges Holzspielzeug und vieles mehr aus Oberfranken in die Welt zu

bringen", sagt Tim Steffens.