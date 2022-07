Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Für viele Anleger ist die Investition in den Bitcoin mit derHoffnung verbunden, ein dezentrales Finanzsystem ohne Abhängigkeiten von Bankenzu erschaffen. Doch seit der Einführung der digitalen Währung im Jahr 2009 hatsich viel in der Entwicklung der weltweit ältesten Cyber Devise getan. HolgerLentz ist der Gründer der enno.digital GmbH sowie der E-CommerceMarketingagentur eAds.digital GmbH. Durch seine 20-jährige Erfahrung in derMarketingwelt weiß er, worauf es heutzutage ankommt, um sich in einemschnelllebigen Online-Markt konkurrenzfähig zu etablieren - und welche Rolledabei Kryptowährungen spielen.Der E-Commerce wächst rasant: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Händlerihre Strategien stetig an die Veränderungen am Markt anpassen. Wer heute keinesolide Marketingstrategie verfolgt, keine optimierten Prozesse hat und seinenKunden kein optimales Kauferlebnis bietet, verschwindet schnell von derBildfläche. Unternehmen, die mit ihrem Onlineshop erfolgreich sein wollen,müssen sich daher regelmäßig über die neuesten Entwicklungen informieren undihre Prozesse an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. So sind beispielsweisealternative Zahlungsmethoden immer beliebter geworden. Dabei spielt insbesonderebei der jüngeren Generation das Bezahlen mit der Kryptowährung Bitcoin eineimmer größere Rolle. In Deutschland haben das bereits einige großeSupermarktketten und Lieferdienste als Chance erkannt und akzeptieren diedigitale Währung als Zahlungsmittel. Andere wiederum kritisieren dieCyberwährung als zu volatil, um sich als gängiges Zahlungsmittel durchzusetzen."Die Technik dahinter sollte man dennoch im Auge behalten", rät Holger Lentz vonder enno.digital GmbH. "Zumal mehr und mehr Regierungen und Institutionen,darunter auch die EZB, daran arbeiten, digitale Währungen zu entwickeln."Der Experte hat sich mit seinem Team darauf spezialisiert, die Prozesse vonUnternehmen mithilfe von Performance-Marketing so zu optimieren, dass sie ihrenEndkunden das perfekte E-Commerce-Erlebnis anbieten können. Außerdem kümmertsich das Team um Holger Lentz auch um das Onlinemarketing und setzt dabei aufGoogle- und Facebook-Ads sowie auf SEO und LinkedIn-Kampagnen. DerMarketingprofi weiß um die Besonderheiten, die man als Unternehmen braucht, umim Online-Markt erfolgreich zu werden. Mit seinem Know-how und seinerlangjährigen Erfahrung unterstützt er dabei seine Kunden - für die jetzt auchdas Thema Kryptowährung immer interessanter wird. In seiner Zusammenarbeit klärtder Experte sie zu dem Thema auf.Kryptowährung: Mehr ein Marketinggag, statt gängiges Zahlungsmittel