Italiens teilstaatlicher Energieversorger Eni meldete nur wenige Stunden nach Beginn der Arbeiten, dass es ein Drittel weniger Gas als üblich aus Russland erwartet. Und der österreichische Energiekonzern OMV teilte mit, dass er gar mit einem Minus von 70 Prozent im Vergleich zur bestellten Menge rechnen müsse. Die Arbeiten an der Leitung sind Routine. Jahr für Jahr hat die Betreibergesellschaft Nord Stream 1 über die vorübergehende Abschaltung und die Wiederinbetriebnahme nach 10 bis 14 Tagen informiert - ohne dass die Öffentlichkeit groß Notiz nahm. In diesem Jahr ist alles anders.

LUBMIN (dpa-AFX) - Am ersten Tag der Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 hat Russland mit stark gedrosselten Gaslieferungen nach Italien und Österreich das Zittern um die Zukunft der Energieversorgung in Europa weiter angefacht. Seit Montagmorgen fließt durch die mehr als 1200 Kilometer lange Leitung kein Gas mehr nach Deutschland. Das war wegen der jährlich anstehenden Wartung angekündigt und erwartet worden. Nachdem am Montag der Gashahn zugedreht wurde, fragt sich aber nicht nur die Bundesregierung: Wird er wieder aufgedreht?

