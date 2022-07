ION Energy erhält äußerst ermutigende geophysikalische Ergebnisse aus dem Lithiumsoleprojekt Urgakh Naran

TORONTO, 11. Juli 2022 - ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) („ION“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) freut sich sehr, die Ergebnisse einer TEM-(Transient Electro Magnetic) -Untersuchung auf seinem Projekt Urgakh Naran bekannt zu geben. Die TEM-Untersuchung dient der Erkennung einer hohen Leitfähigkeit und eines geringen spezifischen Widerstandes im gesamten Becken sowie der Vorhersage von Erweiterungen, Verwerfungen und Verschiebungen, die den Grundwasserleiter betreffen. Das Programm war äußerst erfolgreich, da alle Zielsetzungen erreicht wurden.

„Das Unternehmen ist äußerst erfreut, TEM-Ergebnisse bekannt zu geben, die darauf hindeuten, dass der Grundwasserleiter des Projekts Urgakh Naran sehr groß ist und einen geringen spezifischen Widerstand aufweist. Nachdem das Unternehmen am 9. Mai 2022 an der Oberfläche entnommene Proben mit einem Lithiumgehalt von 918 mg/l bekannt gegeben hat, untermauern diese geophysikalischen Ergebnisse die Hypothese einer potenziell bedeutenden Lithiumsolelagerstätte am Projektstandort Urgakh Naran des Unternehmens“, sagte Ali Haji, CEO und Director von ION Energy.

Zusammenfassung

ION Energy hat auf seinem Projekt Urgakh Naran in der Mongolei eine TEM-Untersuchung über 82 Linienkilometer erfolgreich abgeschlossen.

Bei der Untersuchung wurden nach Nordosten verlaufende Strukturen mit sehr geringem Widerstand identifiziert, die sich in der zentralen Lizenz von Südwesten nach Nordosten verengen.

Abbildung 1: Zone mit niedrigem spezifischen Widerstand gegenüber den Abschnitten mit spezifischem Widerstand

ION Energy wertet derzeit die Daten aus, um geeignete Standorte für Überwachungsbohrungen zu bestimmen, womit die leitfähige Zone in der Tiefe überprüft werden kann. Es ist ein drei Bohrungen umfassendes Überwachungsbohrprogramm geplant, das öffentlich bekannt gegeben wird. Das Programm dient dazu, Proben für eine lithologische Beschreibung und Porositätstests, Durchflussraten und tiefenspezifische Soleproben einschließlich chemischer Analysen zu gewinnen, die es dem Unternehmen ermöglichen, eine frühzeitige Ressourcenschätzung durchzuführen. Abbildung 1 veranschaulicht die stark leitfähige Zone auf den Widerstandsabschnitten.