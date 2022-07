PSI erhält Großauftrag vom belgischen Verkehrsunternehmen De Lijn / Depot- und Lademanagement-System steuert künftig E-Busse in ganz Flandern

Berlin (ots) - Das belgische Verkehrsunternehmen De Lijn hat den PSI-Konzern mit

der Lieferung des Depot- und Lademanagement-Systems PSIebus beauftragt. Das

System wird künftig mehr als 2.000 Busse auf über 50 Betriebshöfen in ganz

Flandern disponieren, bedarfsgerecht versorgen und steuern. De Lijn treibt die

Elektrifizierung seiner Busse und Depots voran und wird bis zum Jahr 2035 die

gesamte Dieselflotte auf emissionsfreie Antriebe umstellen.



PSIebus wird die Fahrzeuge koordinieren, disponieren und sicherstellen, dass

alle Busse zum Beginn ihrer Fahrt zuverlässig einsatzbereit sind. Alle

Betriebshofprozesse von der Abstellung über die Versorgung und Werkstatt, die

Fahreranmeldung sowie Fahrzeugzuteilung können dabei in einem digitalen System

abgebildet werden. Das System bezieht auch Faktoren wie die verbleibende

Reichweite, den Ladezustand und die benötigte Ladezeit in die Ladeplanung ein.