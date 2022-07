Die Chance der Schnäppchenjäger

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche ein Ab und Auf erlebt und unter dem Strich zugelegt. Zu Beginn der Handelswoche hatten bei den Anlegern noch Konjunktursorgen überwogen, die Furcht vor einer Rezession bescherte den Märkten teils deutliche Verluste. Der Deutsche Aktienindex (Dax) sank auf seinen tiefsten Stand seit November 2020, der MDax notierte in seinem Bereich von Mai 2020. Im weiteren Wochenverlauf wurden etliche Investoren aber wieder optimistischer, nachdem sowohl das Protokoll der jüngsten Ratssitzung der US-Notenbank als auch Konjunkturdaten aus den USA Signale für eine robuste Wirtschaft lieferten. Auch gute Vorgaben vor allem der US-Technologiebörsen befeuerten die Erholung der hiesigen Märkte. Allerdings verwiesen Beobachter darauf, dass es vor allem „Schnäppchenjäger“ seien, die nach den jüngsten Kursrücksetzern zugriffen.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

DAX-Familie positiv

Gefragt waren in der vergangenen Woche unter anderem die Titel von Infineon , die auch von starken US-Tech-Werten angetrieben wurden und auf Wochensicht um 2,8 Prozent zulegten. Automobilwerte, die zuletzt deutlich unter Druck gestanden hatten, erholten sich. So stiegen beispielsweise die Titel von BMW um 3,54 Prozent. Der Kurs von Volkswagen gewann 3,9 Prozent, der der Porsche Holding sogar 7,4 Prozent. Hier wirkten sich neben der besseren Branchenstimmung auch Nachrichten in Bezug auf den Börsengang der Marke Porsche (nicht zu verwechseln mit der Porsche Holding) aus.

Anleihen: Kein einheitlicher Trend

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche keine einheitliche Tendenz aufgewiesen. Während Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung den Notierungen der als sicher geltenden Bundespapiere Auftrieb verliehen, sorgten einige solide ausgefallene Wirtschaftsdaten für Druck. Im Wochenvergleich stieg die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe von 1,23 auf 1,25 Prozent. Die Umlaufrendite reduzierte sich dagegen von 1,28 auf 1,10 Prozent.

USA: Robuste Konjunkturdaten treiben die Kurse

Ausblick: Kein Sommerloch in Sicht

Sommerliche Ruhe ist an den deutschen Aktienbörsen fürs Erste nicht zu erwarten, stattdessen dürfte die Nervosität hoch bleiben. Dies liegt unter anderem an einem der derzeit zentralen Themen, der Gasversorgung Deutschlands durch Russland. In dieser Woche begingen Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 und etliche Beobachter befürchten, dass der dafür gestoppte Gastransport auch nach dem für 21. Juli geplanten Abschluss der Arbeiten nicht wieder aufgenommen wird. Ein solcher Ausfall russischer Gaslieferungen würde drastische Folgen für die deutsche Wirtschaft haben. Insofern dürfte die Anspannung an den Märkten mindestens bis dahin hoch bleiben. Die Unruhe verstärken könnten zudem die wieder gestiegenen Corona-Infektionszahlen in China, die Befürchtungen neuerlicher Einschränkungen mit Folgen für die Wirtschaft aufkommen lassen.