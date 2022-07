Für die Extraportion Schutz - wegweisende Berufsunfähigkeitsversicherung in Bayern beschlossen / Tariflicher Meilenstein bringt Sofortschutz für alle Beschäftigten der bayerischen Milchwirtschaft (FOTO)

München / Hamburg (ots) - Am 07.07. unterschrieben die Tarifparteien der

Milchwirtschaft in Bayern einen in Deutschland einmaligen Flächentarifvertrag.



Mit der Unterschrift besiegeln Arbeitgeberverband der Bayrischen

Ernährungswirtschaft und Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten die Einführung

einer wegweisenden tariflichen Berufsunfähigkeitsversicherung. Auf einen Schlag

erhalten damit rund 19.000 Beschäftigte der bayerischen Milchwirtschaft einen

besseren Schutz - den Berufsschutz Plus von der Hamburger Pensionskasse von

1905. Über 40 Unternehmen sind bei dieser neuen Branchenlösung dabei, darunter

Lactalis, Nestlé, Zott, Hochland und Goldsteig.





Berufsschutz Plus - wegweisend: Für alle Beschäftigten zahlen die Arbeitgebereinen obligatorischen Beitrag und versichern so ihre Belegschaft gegen dasRisiko der Berufsunfähigkeit bei der Hamburger Pensionskasse. Beschäftigtekönnen die Absicherung durch zusätzliche Beiträge flexibel erhöhen und denVersicherungsschutz somit an ihre Bedürfnisse anpassen.Diese wegweisende Branchenlösung ist ein in Deutschland einzigartigerMeilenstein bei den Arbeitgeberleistungen. "Viele Beschäftigte in der Branchebelastet die Frage, ob sie die wachsenden Anforderungen im Job auch bis zumErreichen der Rente durchhalten. Mit diesem Tarifabschluss ist uns eine starkeAntwort gelungen. Wir leisten einen wichtigen Beitrag, denn wir verkleinerngleichzeitig die bestehende Lücke im staatlichen System. Beschäftigte erhaltendie Sicherheit, auch im Falle der Berufsunfähigkeit ein vernünftiges Lebenführen zu können", so Mustafa Öz, Vorsitzender des NGG-Landesbezirks Bayern.Laut Marc Helbig, Geschäftsführer des Arbeitgeberbands der BayrischenErnährungswirtschaft, zähle die Milchwirtschaft in Bayern zu den bedeutendstenBranchen der bayerischen Ernährungswirtschaft. "Ein starker Motor des großenErfolgs sind die gut ausgebildeten Fachkräfte. Mit dem Berufsschutz Plusinvestieren die Unternehmen mit Weitsicht und Innovationskraft in die Zukunftder Branche, indem sie einen attraktiven Benefit zur Mitarbeiterbindung und imWettbewerb um qualifiziertes Personal schaffen", so Helbig weiter.Die Unterzeichnung des Tarifvertrags war der Auftakt und die Umsetzung startetam Monatsende in die nächste Phase. Dann läuft auch die Informationskampagne an.Berufsunfähigkeit - häufiger als gedacht: Den eigenen Beruf nicht mehr ausübenzu können ist kein Einzelfall. Laut der gesetzlichen Rentenversicherung trifftes in Deutschland jede vierte Person. Dabei ist ein regelmäßiges Einkommen ausder Arbeit unverzichtbar. Wer seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, steht voreiner großen finanziellen Unsicherheit. Und es kann jeden treffen. Laut eineraktuellen Auswertung des unabhängigen Analysehauses MORGEN & MORGEN sind dieGründe für eine Berufsunfähigkeit vielfältig. Zu den häufigsten Ursachen gehörenErkrankungen der Nerven und Psyche (32 %). Der Berufsschutz Plus bietet allenBeschäftigten für den Ernstfall eine bessere Absicherung.Erfahrener Partner für die Extraportion Schutz: Die Tarifparteien arbeiten mitder Hamburger Pensionskasse von 1905 VVaG (HPK) zusammen. Die Pensionskasse isttraditionell in der Ernährungswirtschaft zuhause und gehört zusammen mit ihrerPensionsverwaltung zu den Vorsorgeexperten in Deutschland. "Wir freuen uns sehrüber das Vertrauen der bayerischen Milchwirtschaft. Wir können uns gutvorstellen, dass weitere Branchen und Mitgliedsunternehmen der Pensionskassediesem Beispiel mit dem Berufsschutz Plus folgen", erklärt Melanie Jura,Vorstand der HPK. Der eigens für Branchenlösungen aufgelegte Tarif bietetUnternehmen ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.Pressekontakt:Andre DetjensManager Unternehmenskommunikation(+49) 40 / 28 01 45-452mailto:a.detjens@hhpv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/101487/5270490OTS: Hamburger Pensionsverwaltung e.G.