PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Aktienmärkten in Mittel- und Osteuropa haben sich am Montag die Börsen in Warschau und Budapest der trüben Stimmung an den internationalen Handelsplätzen angeschlossen. In Moskau hingegen wurden Gewinne verzeichnet.

Nach der Stabilisierung in der vergangenen Woche kehrte die Risikoabneigung an die internationalen Aktienmärkte zurück. Neben den Sorgen um die Gasversorgung und Entwicklung der Konjunktur dominierten erneut Ängste vor den Auswirkungen möglicher neuer Covid-Beschränkungen in China.