Abgasskandal Prozessauftakt zur Musterfeststellungsklage gegen Mercedes

Lahr (ots) - Am Oberlandesgericht Stuttgart wird mit dem ersten Verhandlungstag

zur Musterfeststellungsklage (MFK) gegen die Mercedes-Benz Group AG am 12. Juli

2022 ein neues Kapitel im Diesel-Abgasskandal aufgeschlagen. Das Gericht muss

die Frage klären, ob Mercedes in Motoren unzulässige Abschalteinrichtungen

verbaut und dabei vorsätzlich und sittenwidrig gegen geltendes Recht gehandelt

hat (Az. 24 MK 1/21). In einer Spezialgesellschaft vertreten die Inhaber der

Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer den gegen Mercedes klagenden

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Inhaltlich sind Mercedes-Modelle der

Baureihen GLC und GLK mit dem Motor OM 651 betroffen. Bis Ende 11. Juli können

sich Verbraucher ins Klageregister auf der Homepage des Bundesamts für Justiz

unter http://www.bundesjustizamt.de eintragen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer

gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber haben in der VW-

Musterfeststellungsklage für 260.000 Verbraucher einen 830-Millionen-Euro-

Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abg

asskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) mit ausverhandelt.



Musterverfahren betrifft rund 50.000 Mercedes-Fahrzeuge