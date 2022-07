Wir erleben derzeit den Absturz des Euro (vor allem zum Dollar) - wie tief der Fall sein wird, wird sich erst dann zeigen, wenn klar ist, wie hart die Energie-Krise noch werden wird. Faktisch liegt der Verlauf dieser Energie-Krise nun in der Hand von Putin: dreht er Europa das Gas ab, dürfte auch der Euro weiter crashen. Gut, dass die EZB derzeit vor allem mit Klimapolitik beschäftigt ist, statt die schon ausgeuferte Inflation zu bekämpfen. Nun droht neben der Energie-Krise noch eine Nahrungs-Krise: ideologische Vorgaben der EU gefährden die Existenz von Bauern, die in immer mehr Ländern Europas auf die Straße gehen und mit "Streiks" drohen. Stehen wir am Beginn von Weimar 2.0?

Hinweise aus Video:

1. Bauern: Wie die EU die Zerstörung der Landwirtschaft betreibt

2. Jetzt sogar Brasilien – wie Russland die westlichen Sanktionen verdrängt

Das Video "Euro-Absturz, Energie-Krise - bald Bauern-Aufstand?" sehen Sie hier..