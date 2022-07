Wirtschaft Wirtschaftsminister will Private bei Gasnotlage weiter bevorzugen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist weiterhin dafür, private Haushalte bei einer Gasnotlage zu bevorzugen. "Es ist ja so, dass die Endverbraucher, die privaten Kunden und die systemischen Einrichtungen geschützte Verbräuche sind: Das heißt, die würden nicht betroffen sein oder wenn, nur ganz als Letztes betroffen sein, wenn es wirklich knüppeldick kommt", sagte Habeck am Montag den ARD-Tagesthemen.



Man wolle monitoren, wie sich die Gasmengen entwickeln. Alles ziele darauf, im Winter volle Speicher zu haben, so Habeck. "Wenn es nicht gelingt über den Markt weitere Gasmengen zu besorgen, müssen wir eben die Verbräuche weiter runterbringen."