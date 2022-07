Bericht Deutsche Telekom kurz vor Verkauf ihrer Funktürme

Foto: Heinrich-Hertz-Turm in Hamburg, über dts Nachrichtenagentur

Foto: Heinrich-Hertz-Turm in Hamburg, über dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Telekom ist Finanzkreisen zufolge in finalen Verhandlungen zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an ihrem Funkturm-Geschäft. Ein Konsortium aus verschiedenen Investoren sei derzeit der letzte verbliebene Bieter berichtet das "Handelsblatt" in seiner Dienstagausgabe.



Die Zeitung bezieht sich auf "mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen". Ein wichtiger Anbieter aus Spanien sieht sich demnach aus dem Rennen. Eine offizielle Entscheidung der Deutschen Telekom steht indes noch aus.