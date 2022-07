US-Regierung sichert sich 3,2 Millionen Dosen des Novavax Covid-19 Impfstoffs

Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) -



- Die Vereinbarung bietet die erste Impfstoffoption auf Proteinbasis in den USA,

vorbehaltlich der FDA-Notfallzulassung und der CDC-Empfehlung



Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die

Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen

schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute eine Vereinbarung mit

dem US-Gesundheitsministerium (HHS) bekannt. In Zusammenarbeit mit dem

Verteidigungsministerium sollen zunächst 3,2 Millionen Dosen des Covid-19

Impfstoffs (NVX-CoV2373) von Novavax gesichert werden, falls die

US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) eine Genehmigung für

den Notfalleinsatz (EUA) erteilt und die CDC (Centers for Disease Control and

Prevention) eine Empfehlung ausspricht. Der proteinbasierte Impfstoff von

Novavax wird den Bundesstaaten, Gerichtsbarkeiten, Bundesapothekenpartnern und

staatlich anerkannten Gesundheitszentren kostenlos zur Verfügung gestellt.