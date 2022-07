"Nein, Russland will nicht verhandeln. So sehr diese Umstände auch jeden treffen, der an Friedenspolitik, an Diplomatie, die Werte der demokratischen Grundordnung glaubt - dieser Krieg entscheidet sich nur durch den Einsatz von Militär, von Waffen. Wer wie Putin zivile Ziele zerstören und damit wehrlose Menschen eiskalt ermorden lässt, verlässt das Fundament der Menschlichkeit. Und darum irrt Schröder: Der Putin-Versteher sollte schweigen. Seine Wort sind falsch."/be/DP/men

