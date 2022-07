GenScripts SARS-CoV-2-Neutralisierungs-Antikörper-Detektionskit erhält europäische Genehmigung für Direktverkauf an den Verbraucher

RISJSWIJK, Niederlande, 12. Juli 2022 /PRNewswire/ -- GenScript Biotech (Netherlands) BV, eine Tochtergesellschaft von GenScript Biotech Corporation („GenScript", Aktiencode: 1548.HK), ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen, gab bekannt, dass sein SARS-CoV-2-Neutralisierungs-Antikörper-Nachweiskit ab sofort in der gesamten Europäischen Union direkt an die Verbraucher verkauft werden kann. Das Kit hat die europäische Zulassung für CE OTC.

GenScripts neuester Schnelltest für zu Hause ist entworfen, um Individuen zu helfen, bessere Gesundheitsentscheidungen bezüglich SARS-CoV-2-Exposition zu treffen; er erkennt neutralisierende Antikörper in Patienten, die entweder mit Covid-19 infiziert oder gegen die Krankheit geimpft wurden

Dieser Heimtest weist neutralisierende Antikörper (nAbs) bei Patienten nach, die sich von Covid-19 erholen oder bereits dagegen geimpft wurden. Innerhalb von 15 Minuten nach der Durchführung des Tests weiß eine Person, ob sie virusblockierende nAbs besitzt. Diese Informationen können für Personen, die zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gegen SARS-CoV-2 ergreifen müssen, oder für gesunde Personen, die Zeit mit Risikopersonen verbringen möchten, die möglicherweise eine sehr geringe Immunität gegen das Virus erworben haben, sehr nützlich sein.

Wie der Test funktioniert und wann er angewendet werden sollte

GenScripts SARS-CoV-2-Neutralisierungs-Antikörper-Detektionskit verwendet eine neue Technologie, um Antikörper spezifisch für die Spike-Protein-Rezeptor-Bindungsdomäne (S-RBD) des SARS-CoV-2-Virus zu detektieren, die für Covid-19 verantwortlich ist. Antikörper gegen dieses spezifische Antigen werden vom Körper auf zwei Arten gebildet: 1) natürliche Infektion oder 2) Impfung. Die S-RBD ist die entscheidende Viruskomponente, mit der das Virus in menschliche Zellen eindringt, und sie ist das primäre Ziel bei der Entwicklung von Impfstoffen, um eine spezifische Immunreaktion hervorzurufen.

Der Nachweis der neutralisierenden Antikörper ist der erste Schritt, um festzustellen, ob bei einer Person eine adaptive Immunreaktion vorliegt und somit das relative Risiko einer Infektion (oder Reinfektion) besteht. Bei älteren Menschen sinken die nAbs-Spiegel schneller, und möglicherweise hat eine immungeschwächte Person von vornherein keine ausreichende Immunantwort erzeugt. Wenn wir also wissen, ob eine Person derzeit eine nachweisbare adaptive Immunantwort hat, können wir bessere Gesundheitsentscheidungen treffen, um sie zu schützen.

„Da wir in die endemische Phase von Covid-19 eintreten, brauchen Ärzte und Patienten mehr Instrumente, um ihr Infektionsrisiko zu verstehen und ihr Verhalten und ihre Reaktionen darauf abzustimmen. Zunehmend wird es wichtiger sein, den Schutz einer Person gegen Covid-19 zu verstehen, als auf die Infektion zu testen", sagte Dr. Michael Lau, senior director of corporate development für GenScript USA. „Wir freuen uns, dass wir nun einen Heimtest anbieten können, der die Immunreaktion einer Person auf SARS-CoV-2 genau bestimmen kann."

Hinweis: Bei dem Test handelt es sich nicht um einen Covid-19-Antigen-Lateral-Flow-Test; er gibt keine Auskunft darüber, ob eine Person derzeit mit SARS-CoV-2 infiziert ist.

Informationen zu GenScript Biotech Corporation

GenScript Biotech Corporation (Aktiencode: 1548.HK) ist ein weltweit tätiger Biotechnologiekonzern. Basierend auf seiner führenden Gensynthese-Technologie hat GenScript vier Hauptplattformen entwickelt, darunter die globale Zelltherapie-Plattform, die CDMO-Plattform (Contract Development and Manufacturing Organization) für Biologika, die CRO-Plattform (Contract Research Organization) und die industrielle Syntheseprodukt-Plattform. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern und Regionen weltweit tätig und verfügt über Niederlassungen in den USA, Festlandchina, Hongkong, China, Japan, Singapur, den Niederlanden und Irland. GenScript bietet hochwertige, bequeme und zuverlässige Produkte und Dienstleistungen für über 100.000 Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: genscript.com

