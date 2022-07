Valour Inc. gibt neuen Chefsyndikus, Peter Märkl, bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) -



- Herr Märkl wird Anfang August 2022 in das Vermögensverwaltungsteam von Valour

eintreten und als Chefsyndikus die Leitung aller rechtlichen und

regulatorischen Angelegenheiten übernehmen, insbesondere in Bezug auf

börsengehandelte Produkte (ETPs).



Valour Inc. (das " Unternehmen " oder " Valour ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB:

DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen

Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute die Ernennung

von Peter Märkl zum Chefsyndikus des Unternehmens bekannt. Mit seiner

internationalen Erfahrung im Investmentbanking und bei digitalen Vermögenswerten

wird er die Rechtsabteilung weltweit leiten und Valour in allen rechtlichen und

regulatorischen Angelegenheiten, insbesondere in Bezug auf ETPs, führen.