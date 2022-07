UL Solutions führt Verfahren zur Bewertung des thermischen Durchgehens von Batteriegehäusen ein, das erste Prüfverfahren von UL zur Bewertung des Gehäusematerials von EV-Batterien

NORTHBROOK, Illinois, 12. Juli 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, stellte heute ein Verfahren zur Evaluierung des thermischen Durchgehens bei Batteriegehäusen (Battery Enclosure Thermal Runaway, BETR) vor, das erste Materialprüfverfahren von UL Solutions für das Gehäusematerial von Elektroauto-Batterien. Das auf der UL 2596, Test Method for Thermal and Mechanical Performance of Battery Enclosure Materials (Prüfverfahren für das thermische und mechanische Verhalten des Materials von Batteriegehäusen), basierende Verfahren wurde am 27. Januar 2022 von der Normungsorganisation UL Standards and Engagement veröffentlicht.

Für die Effizienz von Elektrofahrzeugen stellt die Batterieleistung schon immer eine Herausforderung dar, da das durch schwere Batteriesysteme bedingte größere Gewicht von Elektroautos häufigere Ladevorgänge und kürzeren Fahrzeiten zur Folge hat. Batteriegehäuse sind jedoch von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen des thermischen Durchgehens zu begrenzen, ein Risiko, das mit Lithium-Ionen-Batterien verbunden ist. Zu thermischem Durchgehen kommt es, wenn die Lithium-Ionen-Zelle in einen unkontrollierbaren Zustand der Selbsterhitzung gerät, bei dem Feuer, Rauch und sehr hohe Temperaturen entstehen und zugleich schädliche Partikel freigesetzt werden können.

„Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung der Mobilität ist das thermische Durchgehen zu einem wichtigen Sicherheitsproblem in der Automobilindustrie geworden, wodurch die Frage nach dem optimalen Gehäusematerial für den Schutz vor thermischem Durchgehen in den Vordergrund gerückt ist.", erklärt Eric Bulington, Director of Product Management in der Gruppe Engineered Materials bei UL Solutions. „Mit diesem Angebot helfen wir den Herstellern, eine der komplexesten Anforderungen der E-Mobilitätsbranche zu erfüllen und gleichzeitig der Marktnachfrage nach innovativen und verlässlichen Automobilprodukten nachzukommen."

Bei der Prüfmethode von UL Solutions wird die Materialleistung anhand der Simulation eines Szenarios von thermischem Durchgehen bewertet. Dabei werden Materialplatten und nicht die gesamte Batteriebaugruppe getestet, was die Testkosten und die Entwicklungszeit für Harzhersteller und Materiallieferanten reduziert. Geprüft werden auch mehrere Formeln im Forschungs- und Entwicklungsstadium, um den Materialherstellern zu ermöglichen, den Erstausrüstern (OEMs) die Lösungen anzubieten, die ihren Anforderungen entsprechen und dabei die Materialleistung berücksichtigen.

„UL Solutions ist seit langem bahnbrechend in Bezug auf Batterien aller Formen und Größen, daher ist es nur passend, dass wir diese Tradition mit Elektroauto-Batterien fortführen", bemerkt Bulington. „Mit diesem Angebot kommt UL Solutions den Bedürfnissen der Branche entgegen, indem es Automobil-OEMs und -Zulieferern sowie Herstellern von Automobilkomponenten und -systemen Prüf- und Beratungslösungen an die Hand gibt, die ihnen helfen, verschiedene Normen und Vorschriften einzuhalten."

