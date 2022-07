Bereits in mehreren zurückliegenden Ausgaben wurde nach Ausbruch über 118,6620 JPY ein Anstieg an 125,8560 und darüber 135,16 JPY favorisiert. Letzteres Ziel konnte vor wenigen Tagen ebenfalls erreicht werden, allerdings scheinen Käufer nicht genug zu bekommen und treiben den US-Dollar weiter voran. Zweifelsfrei sollten bestehende Long-Positionen nun enger abgesichert werden, denkbar wäre hierbei ein Niveau um 131,90 JPY. Aber auch ein frisches Engagement käme durchaus noch infrage.

FED bereitet nächsten Zinsschritt vor

Wie aus dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der FED hervorgeht, wird Ende dieses Monats eine weitere Zinsanhebung angestrebt. Der Markt rechnet mit einer Anhebung um 50 bis 75 Basispunkte und könnte den Dollar dadurch weiter stärken. Solange die japanische Notenbank nicht einlenkt, dürfte auch die Rallye beim Währungspaar USD/JPY in nahezu unverminderter Geschwindigkeit weitergehen. Daraus ergeben sich fortlaufende Long-Chancen in den Bereich der Hochs aus 1998 bei 147,67 JPY. Ein kurzzeitig bärisches Szenario würde sich unterhalb von 130,00 JPY ergeben, Rücksetzer in den Unterstützungsbereich der letzten Jahre zwischen 124,14 und 125,8560 JPY kämen dann nicht überraschend. Vorrangig richtet sich diese Besprechung an bereits investierte Anleger, die ihre Stopps nun merklich nachziehen sollten.