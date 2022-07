NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro von 58,50 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi erwartet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Spezialchemiehersteller starke Ergebnisse. Die Signale für das zweite Halbjahr sowie 2023 dürften angesichts der Gasversorgungsrisiken und der Konjunkturschwäche aber düsterer ausfallen. Er stampfte seine Schätzungen für die bereinigten Ergebnisse je Aktie für 2023 im Schnitt um 28 Prozent ein. Bei Covestro betont er Risiken für einen sehr schwachen Ausblick auf das dritte Quartal und setzte die Papiere daher auf die "Negative Catalyst Watch"./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 01:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 01:11 / BST