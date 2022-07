Aimondo AG - neue Taktik der Internationalisierung wirkt Zürich (ots) - Der Züricher Datenlieferant für die Online-Industrie hat die Wende der Marktaufbereitung in drei Kernländern der Internationalisierung vollzogen. Aimondo steht im Markt für die weltführende Technologe der vollautomatischen Online Konkurrenzdatenerfassung für Konsumgüter. Bisher war der Hauptmarkt Deutschland. Nun wurden die Beteiligungen an Aimondo-Firmen in Italien, Österreich und Großbritannien eng in die Organisation der Schweizer Aktiengesellschaft als Tochtergesellschaften gebunden.

Konsumgüterangebote werden im Internet von Aimondo automatisch gesucht, gefunden, analysiert und als Nutzdaten für Aimondo-Kunden aufbereitet. Diese stellen daraufhin ihre Angebote automatisch so ein, dass sie damit die gewünschten Verkaufsziele erreichen. Inzwischen hat das Datenpunkt-Volumen bei Aimondo pro Monat die Milliardengrenze überschritten. Kunden sind führende Markenartikel-Hersteller und -Händler.