Für viele Anleger wäre es sicherlich toll gewesen, wenn der DAX direkt die 13.000 übersprungen und damit weiteren Boden gutgemacht hätte. Doch dieses Szenario ging nicht auf. Nach den 600 Punkten Anstieg ab vergangenem Dienstag verlor der Index den Schwung (Rückblick):

Direkt zum Handelsstart wurde eine Kurslücke auf der Oberseite eingezogen und der Index stand wieder um 12.800 Punkte. Erneut gehörten Zins-, Inflations- und Rezessionsängste zum Tagesbild. Zudem liegen wichtige Wirtschaftsnachrichten in dieser Woche und die beginnenden US-Bilanzsaison der Unternehmen vor uns.

Die Korrektur zu dieser gezeigten Trendlinie war damit zum Start direkt erfolgt und lockte erst einmal neue Käufer an. Sie drangen in das Gap am Morgen ein und verkleinerten es.

Ich hatte dies nur als Gegenbewegung im mittelfristigen Bild interpretiert und erst einmal antizyklisch Short-Trades vollzogen, die jedoch nur mit Teilverkäufen ins Ziel liefen und keinen großen Ertrag generierten:

Erst am Nachmittag änderte sich das Bild. Hier konnte dann das Positionsmanagement und die Stopp-Versetzung in die Gewinnzone für alle Positionen erfolgen:

Das Minus im DAX blieb somit zum Handelsende bestehen. Diesmal zogen die Autowerte den Index nach unten, wie der Blick auf die Börse Frankfurt zeigt:

In der Heatmap ist die Verteilung noch einmal zu sehen:

In Summe also ein negativer Tag, der nach einem Erholungsversuch doch wieder Richtung Eröffnung zurückkehrte:

Zurück blieb eine neue Kurslücke auf der Oberseite und natürlich der Bereich zu letztem Mittwoch auf der Unterseite, der heute spannend sein dürfte:

Wie starten wir in den Dienstag?

In der gestrigen Sendung sprachen wir am Nachmittag über die möglichen Kursziele, die sich aus dem Freitagsverlauf ergeben:

Das große Bild ist "angeschlagen" und hat damit keine Trendwende gezeigt. Auch dies gilt es übergeordnet zu beachten:

Genau dies sahen wir im Endloskontrakt gewürdigt, als die Aufwärtstrendlinie brach und wir hier keine nachhaltige Rückeroberung der Linie sehen konnten:

In der Vorbörse sind somit weitere Abschläge zu sehen, die den Index schon jetzt leicht unter die Xetra-Stabilisierungszone und direkt an die skizzierte Gap-Kante drücken:

Hier wird es gleich spannend zum Handelsstart. Treten wir in das Gap ein, sind weitere schnelle Abgaben sehr wahrscheinlich. Stabilisieren wir uns um 12.750 ist auch das Gap zu gestern (was wir heute neu erhalten dürften) ein spannendes Ziel.

Termine für den Dienstag

Zudem gibt es auch Termine aus dem Wirtschaftskalender.

Der Dienstag hält vor allem die Spannung zum ZEW Index um 11.00 Uhr hoch. Dort werden die Konjunkturerwartungen für Deutschland und die EU dargestellt.

Es folgt noch die Leistungsbilanz aus Deutschland und dann am Nachmittag der Redbook Index aus den USA.

Nach dem Handelsende an der Wall Street werden die wöchentlichen Rohöllagerbestände veröffentlicht.

Diese Termine sind konkret im Kalender dargestellt:

