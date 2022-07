The Yumy Candy Company meldet Einführung seiner Produkte bei Loblaws-Standorten landesweit, einschließlich The Great Canadian Superstore

VANCOUVER, BC, 12. Juli 2022, The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy Candy“ oder das „Unternehmen“) wird seine zuckerarmen „Better-for-You“-Yumy Bear-Produkte kanadaweit in Filialen von Loblaws, dem größten Lebensmitteleinzelhändler Kanadas, anbieten. Mit einem Umsatz von über 51 Milliarden Dollar ist Loblaws Kanadas größter Einzelhändler und bietet ein Sortiment an, das den Großteil der Bedarfsartikel von Kanadiern abdeckt. Der Schwerpunkt von Loblaws ist auf Lebensmittel, Apothekendienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsartikel, Bekleidung und allgemeine Waren gerichtet. Mit mehr als 2.400 Unternehmens-, Franchise- und Partnerstandorten beschäftigen die Franchisenehmer und Partner des Einzelhändlers fast 200.000 Voll- und Teilzeitmitarbeiter, womit Loblaws einer der größten Arbeitgeber in der kanadischen Privatwirtschaft ist.

„Loblaws ist Kanadas führender Einzelhändler, und es ist ein großer Meilenstein für unser Unternehmen, in sein Sortiment aufgenommen zu werden. Es gibt keinen anderen Einzelhändler in Kanada, der so viel bewegen kann wie Loblaws mit seinen landesweit über 2.400 Filialen, die von Millionen von Kanadiern frequentiert werden. Der Bekanntheitsgrad und die Umsätze, die unser Unternehmen mit dieser Partnerschaft erreichen kann, sind unübertroffen“, erklärt Chief Executive Officer Erica Williams.

Loblaws ist seit über 100 Jahren der größte Lebensmitteleinzelhändler in Kanada und hat diesen Titel seither auch nicht abgegeben. Der Konzern hat aggressive Übernahmen vollzogen und Hunderte von Filialen eröffnet, um seine Position als führender Einzelhändler in Kanada zu festigen. Mit einigen der bekanntesten Marken in der Supermarktbranche für kanadische und ethnische Geschmackspaletten erreicht der Konzern einen bedeutenden Anteil der kanadischen Verbraucher.

„Unser Anliegen ist es, uns niemals mit unserem Wachstum zufrieden zu geben. Dieses Ziel wird auch von Loblaws geteilt. Auf unserem Weg an die Spitze der Süßwarenwelt gehen wir weiterhin aggressiv vor, um unsere Produkte in Regalen zu platzieren und neue Gebiete zu erschließen. In den letzten Monaten haben wir unseren Verbrauchern und Investoren bewiesen, dass einige der größten Einzelhändler der Welt an unserem Angebot interessiert sind, und ich erwarte, dass sich dieser Trend fortsetzen wird“, so Frau Williams weiter.