Allianz Trade Studie zur aktuellen Situation bei den Airlines Werden Flugstreichungen die neue Normalität in Europa?

Hamburg (ots) -



- Kerosinpreise steigen weiterhin rasant (+89% im bisherigen Jahresverlauf)

- Airlines erwarten, steigende Kosten durch höhere Ticketpreise zu kompensieren

(+21% in 2022)

- Personalmangel aufgrund hoher Lohnkosten kann zu weiteren Flugstornierungen

führen

- Heue Herausforderungen durch Bahnreisen und zunehmendem Umweltbewusstsein



Stornierte Flüge sorgen derzeit für lange Wartezeiten und verärgerte Passagiere.

Eine Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade geht davon

aus, dass das Chaos an den Flughäfen weiter anhalten könnte. "Die

Fluggesellschaften versuchen, die Verluste von zwei Jahren Corona-Pandemie

wettzumachen", so Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in der DACH-Region.

"Allerdings sind die größten Fixkostenträger in Europa Löhne und Gehälter. Die

Kosten für Treibstoff hingegen sind variabel und solange sie weiter in die Höhe

gehen, ist der Anreiz gering, auch die Personalkosten zu steigern."