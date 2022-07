Der DAX zum Juli-Verfallstag

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

in dieser Woche stehen einige wichtige Ereignisse für Börsianer an: Am Mittwoch gibt es die neuesten US-Inflationsdaten, am Donnerstag beginnt in den USA die Berichtssaison zum 2. Quartal und am Freitag ist der nächste (kleine) Verfallstag.

Das DAX-Verfallstagsdiagramm zum Juli-Verfallstag

All dies kann auch den Kursverlauf des DAX beeinflussen, wobei das einzige Ereignis, zu dem wir die Kursbewegungen abschätzen können, der Verfallstag ist. Schauen wir dazu zunächst auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm: