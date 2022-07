FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Umsetzung der Kapitalerhöhung von TAG Immobilien hat am Dienstag mitten in einer sektorweiten Kursschwäche begonnen. Die Papiere der Immobiliengesellschaft werden ohne Bezugsrecht gehandelt: Für 101 Altaktien erhielten die Anteilseigner je ein Recht zum Erwerb 20 neuer Aktien. Wer von seinem Bezugsrecht Gebrauch machen will, muss zusätzlich je 6,90 Euro für die neuen Papiere zahlen.

Die Bezugsrechte starteten auf Xetra mit 0,44 Euro in den Handel, zuletzt wurden dann aber nur noch 0,38 Euro dafür bezahlt. In Summe mit dem Kurs der TAG-Aktien von 8,88 Euro ergibt dies 9,205 Euro. Gegenüber dem Vortagesschluss von 9,48 Euro bedeutet dies rechnerisch ein Minus von 2,3 Prozent. Der Immobiliensektor stand am Dienstag bei Anlegern generell auf den Verkaufslisten. Goldman Sachs senkte die Sektorschätzungen und gab seine Kaufempfehlung für Grand City Properties auf.