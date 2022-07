Dermago übernimmt Labormöbelausstattung der Life Science Inkubator GmbH in Bonn und baut eigenes analytisches Labor auf

Strausberg (ots) - Das Pharmaunternehmen DERMAGO GmbH mit Sitz in Strausberg,

Brandenburg, hat im Juni 2022 rund 300 qm Labormöbelausstattung von der Life

Science Inkubator GmbH, Bonn, erworben. Diese wurde aufgrund der Aufgabe der

Inkubationsaktivitäten des LSI frei und soll in den neuen Laborräumlichkeiten

der DERMAGO GmbH am Standort Strausberg wieder aufgebaut werden. Das Unternehmen

rechnet mit einem Abschluss der Baumaßnahmen im 4. Quartal 2022.



Mit dieser Investition in den Standort Strausberg will DERMAGO zukünftig die

Analytik für die Arzneimittel ihrer Tochterunternehmen Aresus Pharma, Skin Care

Pharma und Degode Pharma selbst durchführen und erwartet hier erhebliche

Kosteneinsparungen. Zudem wird Dermago die analytischen Dienstleistungen auch

externen Unternehmen anbieten.