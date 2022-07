ÖKOWORLD "über den Teich" Aktuell laufen Unternehmensbesuche in den USA / Mitarbeitende des Nachhaltigkeitsresearch untersuchen bunte Mischung aus Branchen (FOTO)

Hilden (ots) - Bedingt durch die Coronapandemie mussten viele

Unternehmensbesuche in den vergangenen beiden Jahren digital erfolgen.

Analystinnen und Analysten der ÖKOWORLD sind nun endlich wieder unterwegs. Im

Frühjahr hatte das Team bereits zahlreiche Gespräche in Sao Paulo geführt. Die

aktuelle Researchreise der Nachhaltigkeitsabteilung geht nun nach Amerika, um in

den persönlichen Dialog mit verschiedenen Unternehmen und Branchen zu treten.



In diesen Tagen halten sich der stellvertretende Abteilungsleiter des

Nachhaltigkeitsresearchs, Mathias Pianowski, und der Nachhaltigkeitsanalyst

Dominik Annen in den USA auf, um Unternehmensbesuche in den folgenden Branchen

durchzuführen: Abfallmanagement und Recycling, Wasser, Bildung, nachhaltiger

Handel mit Gebrauchtwaren, Bekleidung/Schuhe. Zudem werden NGOs und das

Nachhaltigkeitsbüro der Stadt New York besucht für eine bunte Mischung aus

Austausch und Erkenntnis.