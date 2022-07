Exporte nach Russland im Mai 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 50,9 % gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Exporte nach Russland gegenüber dem Vormonat um 35,6 % gestiegen

- Exporte von pharmazeutischen Erzeugnissen nach Russland: +42,4 % gegenüber Mai

2021

- Starke Rückgänge im Vorjahresvergleich bei Exporten von Kraftfahrzeugen und

Maschinen

- Importe aus Russland wertmäßig um 32,8 % gegenüber Mai 2021 gestiegen,

mengenmäßig um 29,1 % gesunken



Die deutschen Exporte nach Russland waren auch im dritten Monat seit

Kriegsbeginn in der Ukraine im Vorjahresvergleich weiter rückläufig. So

exportierte Deutschland im Mai 2022 Waren im Wert von 1,1 Milliarden Euro nach

Russland, das waren 50,9 % weniger als im Mai 2021. Gegenüber dem Vormonat April

2022 stiegen die deutschen Exporte nach Russland aber wieder um 35,6 % an

(+295,6 Millionen Euro). Kalender- und saisonbereinigt betrug der Anstieg

gegenüber dem Vormonat 29,4 %.