Oxford-Tech-Unternehmen Adaptix reicht US-Zulassungsgenehmigung für revolutionäres Diagnostik-Produkt ein

Mark Evans, CEO von Adaptix, macht deutlich: "Dies ist die erste von vielen Innovationen, die Adaptix auf den medizinischen Markt bringen wird. Großbritannien ist das Land, in dem die ersten klinischen CT- und MRT-Scanner erfunden wurden und unsere neue, kostengünstige 3D-Bildgebungstechnologie baut auf dieser langjährigen Tradition auf. Wir hoffen, dass unsere patentgeschützte Technologie weltweit Anwendung finden wird. Wir sind stolz darauf, dass unsere Technologie eines Tages in Medizin und Zahnmedizin das Leben von vielen Menschen verbessern wird."

Im Vergleich liefert CT ein detailgetreueres 3D-Bild, ist aber mit weitaus höheren Kosten verbunden. CT Untersuchungen sind sehr viel zeitaufwändiger und bedeuten für den Patienten eine höhere Strahlendosis. Auch der Zugang zur Computertomographie ist in ärmeren Ländern und abgelegenen Regionen sehr eingeschränkt, was zu verzögerten Diagnosen und längeren Anreisen für Patienten führt.

Das im Oxford University Science Park ansässige Unternehmen entwickelt neuartige Technologien, die mit Hilfe der digitalen Tomosynthese (DT) eine erschwingliche 3D-Bildgebung, mit geringer Dosis am Point-of-Care ermöglichen. Damit bietet Adaptix eine schnellere und genauere Diagnose.

OXFORD, England, 12. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Adaptix Limited (Adaptix), spezialisiert auf medizinische Bildgebung, hat bei der U.S. Food and Drug Administration einen 510(k)-Antrag für sein erstes medizinisches Bildgebungsprodukt („NeXt 3D-Ortho") eingereicht. Adaptix startet jetzt mit der Vermarktung seines Point-of-Care-3D-Orthopädie-Systems in den Vereinigten Staaten.

Neues Produkt für die medizinische Bildgebung liefert erschwingliche 3D-Bilder am Point-of-Care

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer