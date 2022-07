„Rückblick: Die Aktie von HeidelbergCement markierte am 16. April 2021 ein Hoch bei 81,04 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Am 07. März fiel sie auf die Unterstützung bei 47,35 EUR zurück. Damit setzte der Wert auf dem gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 auf. Am Donnerstag durchbrach die Aktie mit einem Abwärtsgap diese Unterstützung. Nach einem Tief bei 44,42 EUR erholte sich die Aktie zwar, aber gestern fiel sie mit einer langen schwarzen Kerze auf ein neues Tief ab.

Ausblick: Die Abwärtsbewegung in der HeidelbergCement-Aktie könnte in den nächsten Tagen weitergehen. Ein Rückfall in Richtung 42,94 EUR und 38,83 EUR bis 37,96 EUR erscheint möglich. Auch ein Rückfall auf 29,00 EUR und damit auf das Tief aus dem März 2020 erscheint möglich. Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie zumindest über 47,35 EUR zurückkehren. In diesem Fall könnte es zu einer Erholung in Richtung 58,12 EUR kommen.“

Gibt die HeidelbergCement-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 46,30 Euro notierte, in den nächsten Wochen auf 40 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Put-Optionsschein mit Strike bei 45 Euro

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis 45 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD7FV73, wurde beim HeidelbergCement-Aktienkurs von 46,30 Euro mit 0,27 – 0,28 Euro gehandelt.

Gibt der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats auf 40 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,57 Euro (+104 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 52,3975 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Put auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,3975 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW3ACT8, wurde beim HeidelbergCement-Kurs von 46,30 Euro mit 0,62 – 0,63 Euro taxiert.

Wenn die HeidelbergCement-Aktie in nächster Zeit auf 40 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,23 Euro (+95 Prozent) erhöhen – sofern die HeidelbergCement-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HeidelbergCement-Aktien oder von Hebelprodukten auf HeidelbergCement-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.