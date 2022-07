Die Metro (DE000BFB0019) meldete per Ad hoc am 6.7.22 eine Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022. Dies wird einerseits auf steigende Inflation zurückgeführt, andererseits auf das Momentum des Geschäftsbereich Horeca (Hotels, Restaurants, Caterer – ein interner Marktplatz, der Online- und Offline-Lösungen für professionelle Anbieter verbindet). Die Metro erwartet für das Gesamtjahr nun ein Umsatzplus von 17 bis 22 Prozent (bislang 9 bis 15 Prozent) und ein EBITDA-Wachstum von 150 bis 230 Mio. Euro (bislang: leicht über Vorjahr) – vorbehaltlich stabiler Wechselkurse und keiner weiteren Eskalation des Kriegs in der Ukraine. Mit Zertifikaten können Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren und sich einen Puffer gegen moderate Kursrückgänge sichern.

Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (Dezember)