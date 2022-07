World Users' Meeting zeigt weiteres Marktpotenzial von CytoSorb als interdisziplinärem Therapieansatz auf

PRINCETON, N.J./BERLIN, Germany (ots) - Führende Notfallärzte, Intensivmediziner

und Herzchirurgen aus der ganzen Welt sehen einen zunehmenden Bedarf für

minimalinvasive bzw. extrakorporale Therapieansätze wie die Hemoadsorption von

CytoSorbents Corporation (http://www.cytosorbents.com/) (NASDAQ: CTSO). Auf dem

diesjährigen CytoSorb World Users' Meeting (https://cytosorb-therapy.com/en/even

t/international-cytosorb-user-meeting-2022/) in Berlin hoben sie den Einsatz der

CytoSorb®-Blutreinigung in einem breiten Spektrum von Anwendungen hervor. Diese

würden von wichtigen aktuellen Trends im Gesundheitswesen angetrieben.



Beispiele hierfür sind Erkrankungen der schnell alternden Bevölkerung wie Sepsis

und Trauma, die hohe Inzidenz und Prävalenz chronischer Lebererkrankungen und

akuten Leberversagens, die weltweit steigende Nachfrage nach Transplantationen

fester Organe, das Blutungsrisiko durch den weit verbreiteten Einsatz

antithrombotischer "blutverdünnender" Medikamente, schwere Erkrankungen durch

die COVID-19-Pandemie und viele andere.





Nahezu 300 Spezialisten aus 40 Ländern nahmen persönlich an der Konferenz teil,auf der führende Fachleute die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse,klinische Studienergebnisse und Daten aus neuen Fallserien in einemumfangreichen Programm präsentierten ( siehe hier(https://prod5.assets-cdn.io/event/7961/assets/8343492216-abe325a5ce.pdf) ).Diese Präsentationen unterstrichen, dass CytoSorb® ein bahnbrechender,interdisziplinärer Therapieansatz zur Organunterstützung ist, der auf der erstenzugelassenen Indikation der Zytokinsenkung aufbaut und darüber hinausgeht, alses vor zehn Jahren in Europa eingeführt wurde. Zu den zahlreichen namhaftenReferenten gehörten:- Prof. Jean-Louis Vincent, ehemaliger Präsident der World Federation ofSocieties of Intensive and Critical Care Medicine, betonte, dass derzunehmende Einsatz von Therapien wie der Blutreinigung zur Unterstützung derGesundheit und Funktion von Organen der Schlüssel zu verbesserten klinischenErgebnissen ist: "Um den klinischen Nutzen weiter mit den Bedürfnissen derPatienten in Einklang zu bringen, nimmt die Bedeutung der extrakorporalenOrganunterstützung zu. Sie dient dem Wohlbefinden der Patienten, schont dieRessourcen und kann gleichzeitig zu Kostenvorteilen führen."- Der Herz- und Gefäßchirurg Prof. Carlos Mestres von der University of the FreeState in Bloemfontein, Südafrika, wies auf die Notwendigkeit hin, Organschädendurch unkontrollierte Entzündungen in der Herzchirurgie zu mindern, und aufdie Rolle, die CytoSorb dabei spielt. "Hyperinflammation gilt als Indikator