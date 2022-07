Marcel Becker Wie das BEMADUR© System das Klimaproblem in urbanen Lebensräumen löst (FOTO)

Die Klimakrise beschränkt sich nicht nur auf medial stark thematisierte Gebiete

wie die Antarktis. Vielmehr findet sie direkt vor unserer Haustür statt: in

urbanen Lebensräumen. Einer der wichtigsten Gründe hierfür sind die zahlreichen

versiegelten Flächen in Städten. Die bema Bauchemie GmbH bietet mit ihrem

BEMADUR© System eine gleichermaßen ökologische und nachhaltige Lösung. Trotz

ihrer zahlreichen Vorteile stoßen die innovativen Baustoffe regelmäßig auf

Ablehnung. Insbesondere bei öffentlichen Projekten stellt sich dieser Umstand

als äußerst problematisch dar. "So war es auch bei einem unserer aktuellen

Bauvorhaben: Der Stadtrat hatte es bereits abgesegnet, nun wurde es jedoch

aufgrund unbegründeter Vorbehalte von einigen Bewohnern des Ortes auf Eis

gelegt", erklärt Marcel Becker.