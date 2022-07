Ehemaliger analytischer Chemiker von Dexcel Pharma unterstützt das pharmazeutische LPT-Forschungs- und Entwicklungsteam von Innocan Pharma bei der Weiterentwicklung von LPT

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (12. Juli 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC:INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Nissim Vasilevski als analytischer Chemiker in das Unternehmen aufgenommen wurde. In seiner neuen Funktion wird Herr Vasilevski das Team verstärken, das analytische Methoden entwickelt, um die wichtige Entwicklung und Validierung der auf der Liposomen-Plattform-Technologie (LPT) basierenden Produktlinie von Innocan Pharma zu forcieren. Ziel ist es, das Stadium der klinischen Humanstudien zu erreichen und letztendlich einen Zulassungsantrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zu stellen.

Neben diesen Arbeiten an der LPT-Produktlinie, welche die Durchführung klinischer Studien an Hunden sowie die Weiterentwicklung in Richtung Toxikologiestudien als Grundlage für weitere klinische Studien an Hunden und Menschen beinhalten, erarbeitet das Forschungs- und Entwicklungsteam auch ein „CMC-Paket“ (Chemistry, Manufacturing & Controls), das Teil des Anforderungsprofils für eine Antragstellung bei der FDA ist. Das CMC-Paket umfasst die diversen Verfahren zur Bewertung der physikalischen und chemischen Eigenschaften von Arzneimitteln und gewährleistet deren Qualität und Konsistenz während der Herstellung. Dies ist eine weitere entscheidende Phase in der pharmazeutischen Produktentwicklung im Hinblick auf die Einreichung eines Zulassungsantrags bei der FDA.

Professor Chezy Barenholz von der Hebräischen Universität erklärt: „Wir sind stolz darauf, dass Herr Vasilevski unser Team verstärkt und die umfangreichen und relevanten Erfahrungen aus seiner Arbeit bei Innovateam, Dexcel Pharma und Scenetech-Medical in unser Unternehmen einbringt.“

„Nissim ist eine hervorragende Ergänzung für unser Team“, meint Iris Bincovich, CEO von Innocan. „Sein umfassendes Know-how auf dem Gebiet der Guten Herstellungspraxis (GMP), des Projektmanagements, der Entdeckung von Biomarkern und der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) wird Innocan bei der Vorbereitung auf künftige klinische Humanstudien maßgeblich unterstützen.“

Innocans einzigartige Lösung

Über die Verabreichung von in Liposomen verkapseltem Cannabinoid (CBD) (die LPT-Plattform) beabsichtigt Innocan, eine länger anhaltende und signifikante CBD-Konzentration im Körper zu erreichen, was nach Ansicht von Innocan eine weitaus effektivere und kontinuierlichere therapeutische Wirkung zur Folge haben wird.