Erst vor Kurzem hatte Lithiumexplorer ION Energy ( TSXV ION / WKN A2QCU0 ) von der Urgakh Naran-Liegenschaft mit 918 mg/l Lithium die höchsten, jemals in Oberflächenproben in der Mongolei gemessenen Lithiumgehalte präsentiert. Jetzt bringt darüber hinaus eine TEM- (Transient Electro Magnetic) Untersuchung positive Ergebnisse vom Lithiumprojekt Urgakh Naran vor den Toren Chinas!

Wie ION Energy erklärt, sollte diese geophysikalische Untersuchung hohe Leitfähigkeiten und niedrige spezifische Widerstände im gesamten Becken entdecken und Ausdehnungen, Verwerfungen und Verschiebungen vorhersagen, die sich auf den Grundwasserleiter auswirken könnten. Und laut dem Unternehmen war das Programm dabei in jeder Hinsicht erfolgreich.



Wie CEO Ali Haji nämlich erläuterte, deuten die TEM-Ergebnisse darauf hin, dass der Grundwasserleiter des Urgakh Naran große Ausmaße hat und geringe spezifische Widerstände aufweist. Das stärke, so Haji weiter, zusammen mit den hohen, in den Oberflächenproben entdeckten Lithiumgehalten die These, dass auf dem Projektgebiet potenziell ein signifikantes Lithiumsolevorkommen vorhanden sein könnte.

Insgesamt umfasste die TEM-Untersuchung 82 Linienkilometer auf dem Urgakh Naran-Projekt in der Mongolei, wobei nordöstliche Strukturen mit sehr niedrigen, spezifischen Widerständen identifiziert wurden, die sich auf dem zentralen Teil des Lizenzgebiets von Südwesten nach Nordosten verengen. Die TEM-Ergebnisse und die geophysikalischen Untersuchungen in Baavhai Uul zeigen so, glaubt das Unternehmen, das Potenzial auf die Erschließung einer potenziell großen, tiefen, hochleitfähigen Zone im zentralen Teil der Konzession Urgakh Naran auf und bestätigen damit das geologische Explorationsmodell und die vom Unternehmen aufgestellte These.

ION Energy erhält derzeit vom Markt wenig Gegenliebe, obwohl die Company nach einer durch die Corona-Pandemie bedingten Pause erst vor einigen Wochen wieder so richtig aktiv wurde. Erst Ende April konnte das Team in die Mongolei reisen, hat aber seitdem die Schlagzahl beträchtlich erhöht. Wir glauben, dass ION Energy deutliches Aufholpotenzial hat, zumal auch vom Baavhai Uul-Projekt (ebenfalls Mongolei) bereits erste, positive Explorationsdaten vorgelegt wurden. Und die Lage vor den Toren des größten Lithiumproduzenten der Welt, Chinas, ist unserer Ansicht nach ebenfalls sehr günstig. Auf jeden Fall ist das Unternehmen, wie CEO Ali Haji immer wieder betont hat, erst einmal gut finanziert und muss zumindest in näherer Zukunft kein Kapital aufnehmen. Wir werden auf jeden Fall an dieser spannenden Lithium-Story dranbleiben. Allerdings weisen wir weiterhin darauf hin, dass es sich bei Frühphasenexplorern wie ION Energy immer um hochriskante Spekulationen handelt.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren! - https://goldinvest.de/newsletter

Goldinvest auf LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/goldinvest-de/



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Ion Energy halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Ion Energy nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.