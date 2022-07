Thyssengas stellt die Weichen für Wasserstoff-Startnetz (FOTO)

Dortmund (ots) - Der Dortmunder Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas bereitet

sich proaktiv auf den Transport von Wasserstoff und anderer grüner Gase vor. In

diesem Zuge schafft das Unternehmen in einem ersten Schritt 25 zusätzliche

Stellen, die den Aufbau eines "Thyssengas-H2-Startnetzes" aus dem bisherigen

Erdgasnetz heraus vorantreiben sollen. Damit unterstreicht Thyssengas den

eigenen Anspruch, Wegbereiter und Gestalter der Energiewende zu sein.



800 Kilometer langes Wasserstoff-Startnetz geplant





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das "Thyssengas-H2-Startnetz" mit einer Länge von rund 800 Leitungskilometernsoll die Ausgangsbasis für den sukzessiven Übergang in den Wasserstoff-Transportbilden. Es umfasst die Leitungsabschnitte im Thyssengas-Netz, die in einemersten Schritt H2-ready gemacht und dann nach und nach auf Wasserstoffumgestellt werden sollen."Mit dieser Investition in Personal und Know-how gehen wir alsFernleitungsnetzbetreiber in Vorleistung. Bislang haben wir keinen gesetzlichenAuftrag für den Aufbau eines Wasserstoff-Netzes, obwohl Nachfrage und Potenzialgegeben sind. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass ohne unsere Initiative einschneller Wasserstoff-Hochlauf nicht gelingen wird", erläutert Dr. ThomasGößmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Thyssengas GmbH. Den Aufbau einesH2-Netzes auf Basis bestehender Erdgasleitungen sieht er als notwendigen Hebelund wichtiges Signal an Produzenten, Importeure und Verbraucher imThyssengas-Netzgebiet. "Alle Marktteilnehmer brauchen Planbarkeit, ab wann einleistungsfähiges Wasserstoffnetz zur Verfügung steht, um ihre jeweiligen Bedarfebefriedigen zu können. Dafür setzen wir nun für unser Netz den Startschuss", soGößmann weiter.Grundlage für die Wasserstoff-Netzplanung sind rund 45 Absichtserklärungen(MoUs), die Thyssengas im Rahmen einer Marktabfrage des FNB Gas e.V. mitpotenziellen Wasserstoff-Erzeugern und -Abnehmern geschlossen hat. Über die 800identifizierten Leitungskilometer sollen diese künftigen Kunden ab spätestens2030 zuverlässig mit Wasserstoff versorgt werden. Dabei handelt es sich umLeitungen, die in der Mehrzahl sukzessive für den H2-Transport umgewidmet oderin Teilen neu gebaut werden sollen. Bis 2045 sollen dann immer mehrLeitungskilometer hinzukommen und das Wasserstoff-Netz im Thyssengas-Netzparallel zum wachsenden Markt ausgebaut werden.Damit sind die Thyssengas Leitungen wesentlicher Bestandteil desdeutschlandweiten Wasserstoffnetzes für das Jahr 2032, das alsWasserstoffvariante im Rahmen des Zwischenstands zum Netzentwicklungsplan Gas2022-2032 am 6. Juli 2022 von den Fernleitungsnetzbetreibern veröffentlichtworden ist."Wir als Thyssengas gehen jetzt diesen Schritt, um zu zeigen: Wir meinen es