Lysando AG verstärkt den Verwaltungsrat durch die Ernennung von Sang Jung Kim (FOTO)

Liechtenstein (ots) - Der Marktführer von antimikrobiellen Proteinen, Lysando

AG, hat Sang Jung Kim als neues Mitglied in den Verwaltungsrat berufen. Kim hat

einen fundierten biotechnologischen Hintergrund und eine nachweisliche

Erfolgsbilanz von mehr als 30 Jahren Erfahrung in relevanten kaufmännischen

Bereichen. Als Sales & Marketing Director von AMICOGEN, einem führenden

Hersteller von technischen Enzymen und strategischer Partner der Lysando AG, ist

er bereits mit der Lysando vertraut.



Kim ist seit März 2021 bei AMICOGEN und in der Abteilung für Enzyme und

Biopharmazeutika für das Vertriebs- und Marketingmanagement sowie die

Geschäftsentwicklung verantwortlich. Zuvor war er von 1992 bis 2021 bei

Novozymes, einem führenden Unternehmen für biologische Lösungen, beschäftigt.

Während seiner Karriere bei Novozymes arbeitete er in der

Pflanzenschutzabteilung und sammelte verschiedene Erfahrungen mit Enzymen in der

technischen Industrie, Lebensmittel, Futtermittel und Bioenergie. Kim war zudem

für den Vertrieb verantwortlich und in mehreren Managementpositionen in Korea

und im asiatisch-pazifischen Raum tätig, zuletzt als Country Manager für

Südkorea. Kim ist Absolvent der Seoul National University und hat einen

Abschluss in Agrarchemie.